"Хочу посмотреть, кто этот подлец": почему покинувший шоу "Маска" Мотылёк будет болеть за Акулу

По итогам третьего выпуска в номинации оказались Мотылёк, Водяной и Матрёшка. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должен Водяной, а членам жюри предстояло выбрать героя, который вторым в этом сезоне раскроет тайну своей личности. Филипп Киркоров и Регина Тодоренко захотели, чтобы маску сняла Матрёшка, а Гарик Мартиросян, Валерия и Тимур Родригез решили, что раскрыть тайну своей личности в этом выпуске должен Мотылёк. Филипп Киркоров предположил, что под маской может скрываться Анастасия Волочкова, все остальные члены жюри назвали имя Настасьи Самбурской и оказались правы!

Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Ещё в премьерном эпизоде Регина Тодоренко предположила, что что под маской Мотылька может скрываться Настасья Самбурская. Среди других вариантов были Нина Шацкая, Эвелины Блёданс, Алёна Апина. В третьем выпуске персонаж спел композицию Елены Валевской "Мотылёк": Гарик Мартиросян, занявший кресло пятого члена жюри в этом выпуске, сходу решил, что под маской скрывается Настасья Самбурская. И тоже попал в точку!

Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

По правилам проекта, в каждом выпуске маски дают несколько подсказок о себе. Так, в начале своего пути Мотылёк сказал: "Я люблю, когда чисто. Не люблю грязь" (Самбурская была ведущей шоу "Ревизорро"). Позже он добавил: "Вы такие стильные! А какие у вас причёски. Хотя я немного вас освежила бы. Чёрный цвет пошёл бы вам больше" (Настасья после школы училась на парикмахера). Также Мотылёк намекнул на ещё один свой проект: "Сейчас мы подружимся, а потом будем собираться как выпускники! Через 10 лет после окончания сезона" (актриса сыграла в сериале "Универ. 10 лет спустя").

Шоу "Маска 5". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

"1 марта у меня был день рождения. Спасибо большое за этот подарок, наконец-то я больше не буду потеть. У меня изначально был стратегически неправильный выбор и костюма, и песни, нельзя было так заваливаться. Изначально я хотела быть Кукурузой, потому что в ней можно было спрятаться. Но потом слава Юли Паршуты не дала мне покоя, она была такая сексуальная в своём костюме Змеи. И я подумала, что Мотылёк у меня тоже будет сексуальным. Но потом мне нарастили попу, сделали тяжелее ноги - никакого изящества. Болеть буду за Акулу. Перед финальным голосованием, когда мы ожидали выхода на сцену, она потрогала меня за грудь. Хочу посмотреть, кто этот подлец", - рассказала о своих впечатлениях Настасья.