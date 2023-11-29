Кушать подано! 10+1 фильм о ресторанах, вкусной еде и шефах

Повар - профессия тех, кто не боится трудностей и готов преодолеть все препятствия на своём пути. Лучше всего это подтверждают фильмы о кулинарах. Их герои готовы пойти на многое, только чтобы на тарелке появилась вкусная еда. Осторожно, эти фильмы могут пробудить нешуточный аппетит!

"Пряности и страсти" (2014)

История семьи индийцев, бежавших с родины из-за вспыхнувших беспорядков. Всюду с собою они пронесли любовь к своей национальной кухне - огненной, страстной, пряной. Семья осела в Провансе, где открыла ресторан индийской кухни. Прямо напротив известного на всю страну ресторана мадам Маллори, обладателя мишленовских звезд. Жёстокое противостояние, переходящее в почти боевые действия в результате приводит к перемирию и компромиссу индийского и французского вкуса.



Режиссёр Лассе Халльстрём в целом не чужд гастрономии, достаточно упомянуть его фильмографию: "Шоколад", "Правила виноделов"... В "Пряностях и страстях" он явил зрителям то, что критики прозвали кинематографической comfort food. Как и многие кулинарные фильмы, это кино о поиске себя, а заодно - о диалоге культур.

"1001 рецепт влюблённого кулинара" (1998)

Париж, 1995 год. Во время подготовки выставки Пиросмани Антон Гоголадзе встречает старую даму с лукавым взглядом по имени Марсель Ишак. У неё есть старинная рукопись, написанная в начале века матерью Антона, грузинской княжной Сесилией Абашидзе, где рассказывается история бурной и плутовской жизни повара-путешественника Паскаля Ишака (Пьер Ришар), история его безумной последней любви, которая настигла его в Грузии...



Любовь и кухня, смешение классической французской и порывистой кавказской кулинарии, чувства, пейзажи, вихри революции и Гражданской войны, тонкий юмор и много, очень много еды. Всё это грустная, счастливая, трагичная и прекрасная история жизни и любви знаменитого французского кулинара в Грузии.

"Рататуй" (2007)

Кадр из мультфильма "Рататуй". kinopoisk.ru

Сельский крысёнок Реми, обладающий уникальным талантом в кулинарном искусстве, попадает в Париж, чтобы добиться успеха и стать шеф-поваром. В этом ему помогает неуклюжий уборщик ресторана Альфредо, под контролем Реми готовящий в ресторане изысканные блюда. В том числе тот самый рататуй по авторскому рецепту.



Кажется, абсолютно все кинолюбители в курсе достоинств анимационного фильма про хвостатого шеф-повара, но не включить один из лучших мультфильмов Pixar в такую подборку было бы просто несправедливо. Это замечательное кино не столько про приготовление пищи и кухню, сколько про дружбу, призвание и веру в себя.

"Тост" (2010)

Фильм основан на реальных событиях: в 1950-х годах жил-был мальчик, чья мама умела готовить только хлеб в тостере и обеды из консервов. У мальчика был настоящий кулинарный талан, и он с трудом переносил подобное отношение к еде. Хотя маму свою, как любой нормальный ребёнок, очень любил. Звали главного героя фильма Найджел Слэйтер. Сейчас это имя знает вся Англия и добрая половина мира. О том, как и почему это всё получилось - 1 час и 36 минут экранного времени. В виде "вишенки на торте" - Хелена Бонем Картер в роли мачехи героя.

"Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту" (2009)

Кадр из фильма "Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту". kinopoisk.ru

Героиня фильма Джулия Чайлд (Мерил Стрип), словно Реми из "Рататуя", в 1950-х приезжает в Париж вместе с мужем-дипломатом. Там она учится премудростям французской кухни и не без труда создаёт кулинарную книгу, которая станет легендарной. И 50 лет спустя начинающая писательница Джули Пауэлл (Эми Адамс) решает за год приготовить все 524 блюда из книги Джулии Чайлд - и писать об этом в интернете.



Режиссёр Нора Эфрон ("Когда Гарри встретил Салли", "Неспящие в Сиэттле") - мастер снимать качественное и позитивное кино. Сопереживаем, радуемся и грустим вместе с героями: всё как нужно.

"Повар на колёсах" (2014)

Если ты повар в ресторане, который тебе не принадлежит - быть беде. Твою творческую натуру будут ограничивать, и вообще всячески портить настроение. Повар Карл Каспер (Джон Фавро) почувствовал на своей шкуре всю эту "невыносимую тяжесть бытия". Пережив немало плохих минут, он при помощи друзей, как и происходит во всех фильмах про мечту, сделал свой фургон с кубинской едой. Что из этого получилось - смотрите сами. Кино незамысловатое, но очень доброе и аппетитное.

"Неотразимая Марта" (2001) / "Вкус жизни" (2007 год)

Кадр из фильма "Вкус жизни". kinopoisk.ru

Эти два фильма по близкому, но не совсем идентичному сценарию и сняты с разницей в шесть лет: один в Европе, другой в Голливуде. Сюжет несложен: Марта - прекрасный повар, живёт только своей работой. Кроме этого у неё ничего нет, но когда сестра погибает в автокатастрофе, оставив маленькую дочь, жизнь героини меняется в один момент...



"Вкус жизни" более яркий, и рассказывает больше про любовь, чем про боль. Смотрится этот фильм проще, чем первый. Но если предпочитаете обратиться к оригиналу и любите тусклую картинку начала нулевых, отсылаем к немецкой версии.

"Кухня в Париже" (2014)

Фильм снят по мотивам сериала "Кухня". Элитный столичный ресторан Дмитрия Нагиева процветает. Всё идёт своим чередом до тех пор, пока в "Клод Моне" не решают организовать переговоры президентов России и Франции. После провала сотрудникам заведения приходится искать другую работу. Все вместе они отправляются в Париж, чтобы открыть ресторан-корабль. В "городе любви" героев ждут не только новые впечатления, но и конкуренты.

"Точка кипения" (2020)

Кадр из сериала "Точка кипения". kinopoisk.ru

Действие фильма целиком разворачивается на кухне и в соседних помещениях. За один вечер в ресторане шеф-повара Энди Джонса случится всё плохое, что только может случиться: ресторану понизят санитарный рейтинг, посетитель отхватит приступ аллергии, а все сотрудники переругаются между собой. Стоит подумать, что точка кипения достигнута, как в помещении ресторана становится ещё жарче...



"Точка кипения" - это фильм, снятый одним кадром. Это кино настолько захватывающее и напряжённое, насколько может быть кино про "горячий цех", только лишённое стрельбы и криминальной интриги.

"Шеф" (2012)

Жаки Бонно - фанат высокой кухни. В четыре года он встал к плите, в пять уже умел готовить суфле. Он мечтает творить в мишленовском ресторане, но вынужден готовить в придорожных забегаловках. К тому же его из этих забегаловок увольняют за попытки сделать картошку фри блюдом высокой кухни. Кумир Джекки - Александр Лагард (Жана Рено), звёздный шеф Парижа. Публика от него без ума, эксперты в восторге, но только мало кто знает, что знаменитый Лагард переживает тяжёлый творческий кризис. Совершенно случайно Жаки попадает в ресторан Лагарда. И... начинает давать советы профессионалу и переворачивает там всё с ног на голову.



Картину стоит увидеть хотя бы ради неподражаемого Жана Рено в главной роли. Специально для съёмок актёры брали мастер-классы у гуру кулинарии Алена

Дюкасса.