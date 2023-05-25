Главная домохозяйка Америки с тюремным прошлым поразила откровенной фотосессией

В этом году на обложке Sports Illustrated Swimsuit появилась известная американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, которой, на секундочку, уже 81 год! Теперь она стала самой возрастной моделью, которая когда-либо появлялась на обложке спортивного глянца. Героинями выпуска также были выбраны Меган Фокс, Брукс Надер и Ким Петрас.
На обложке Стюарт позирует в белом закрытом купальнике с глубоким декольте с наброшенной на плечи оранжевой накидкой. Объёмная укладка волос и кольцо с крупным жёлтым камнем на правой руке великолепно дополняют её образ.
Чувственная фотосъёмка в очередной раз показала, что над Стюарт время не властно. Читатели также восхитились овалом лица женщины: ну никак не скажешь, что ей уже совсем скоро исполнится 82 года. Стюарт никогда не отрицала, что порой заглядывает к косметологу. Стоит отдать должное: за все эти годы она, кумир американских домохозяек, никогда не перебарщивала, как это происходит со многими селебрити в 50-60 лет.
Марта - настоящая селф-мейд-вумен, воплощение безупречного вкуса и домашнего уюта. Она прославилась благодаря своим кулинарным книгам, которые стали бестселлерами в начале 1980-х, послужив основой для создания целой медиаимперии.
Примечательно, что в 2004 году Марта была признана виновной в том, что, воспользовавшись инсайдерской информацией, избавилась от принадлежавших ей акций фармакологической компании, которые после этого резко упали в цене. Суд приговорил одну из самых богатых женщин Америки к 5 месяцам тюремного заключения. Не дожидаясь рассмотрения апелляции, Стюарт добровольно согласилась отправиться в тюрьму, чтобы вывести из-под удара акции своей компании Martha Stewart Living Omnimediа. По многочисленным свидетельствам очевидцев, во время её дежурств в тюремной столовой было не протолкнуться. Всем хотелось отведать блюд главной домохозяйки Америки.