16 гениальных лайфхаков, которые помогут вам на кухне

Чтобы готовка не превращалась в тяжёлую рутину, пользуйтесь собранными нами лайфхаками. Они помогут быстро, радостно и с фантазией подготовиться к новогоднему застолью.

1. Если для украшения салата нужны целые ядра ("бабочки")грецких орехов, залейте плоды кипятком и оставьте так на 5 минут. Затем ножом разделите скорлупу ореха на половинки, аккуратно извлеките ядра и просушите их.

2. Любому алкогольному напитку, который по рецепту нужно добавить в выпечку, есть альтернатива. Вместо коньяка можно использовать персиковый сок, водку заменит яблочный сок с добавлением сока лайма, портвейн - сок из тёмного винограда с добавлением лимонной цедры, вишнёвый ликер - сироп консервированных вишен, кофейный ликёр - эспрессо.

3. При нарезке вареных яиц смачивайте нож в прохладной воде, тогда желтки не раскрошатся.

4. Для красивой сервировки фруктов используйте яблоко, морковь и зубочистки. Сделайте в яблоке углубление (в районе плодоножки), вставьте в него длинную ровную морковь, воткните в неё зубочистки и нанижите на них кусочки фруктов.

5. Овощечистка не только быстро, мелко и безопасно шинкует капусту, но и отделяет идеально ровный и тонкий кусочек масла для бутерброда, филигранно нарезает твёрдый сыр и шоколад.

6. Магазинные маринованные огурчики часто отдают уксусом и на вкус оказываются кислыми. Чтобы исправить ситуацию, добавьте в рассол (баночка - 700 мл) 1-2 ст. л. сахарного песка, взболтайте и оставьте так на один час. Вкус огурчиков заметно улучшится и не испортит оливье.

7. Кубики льда для напитков будут кристально прозрачными, если использовать для заморозки кипячёную воду.

8. Для красивой подачи салата понадобится специальная формочка. Отрежьте от пластиковой бутылки верх с горлышком и низ. Останется серединка, которую нужно поставить на тарелку и заполнить салатом. Слегка уплотните салат и аккуратно снимите форму.

9. Чтобы быстро проверить свежесть яиц, опустите их в емкость с водой. Свежие яйца будут лежать на дне или касаться дна одним своим концом. Испорченные яйца будут плавать на поверхности.

10. Чтобы быстро нарезать несколько черри, возьмите две одинаковые по размеру плоские тарелки (пластиковые крышки), выложите на одну из них черри и прижмите сверху второй. Придерживая верхнюю тарелку, ведите ножом между тарелками так, чтобы порезать сразу все томаты.

11. Чтобы с отбивных не отваливалась панировка из сухарей, сначала обваляйте мясо в муке, затем обмакните во взбитое яйцо, а уже потом - в сухари.

12. Когда хочется быстро и при этом красиво украсить готовый пирог или маффин, положите на него любое ажурное кружево и посыпьте сахарной пудрой. Снимайте кружево и любуйтесь результатом.

13. Идеальная порция торта. Даже острым и широким ножом не всегда получается отрезать красивый кусок торта. Используйте для нарезки обратную сторону кулинарных щипцов с широкими ровными ручками. А слегка зажав их края, с удобством перенесёте желанный кусочек на тарелку.

14. Когда под рукой нет специального венчика, взбивайте яйца или крем двумя вилками, развернув их загибающейся стороной друг к другу и соединив зубьями,

15. Чтобы сварить насыщенный бульон, всегда закладывайте мясо в холодную воду. Если, наоборот, хотите сохранить в мясе как можно больше соков, например, для салата, тогда отправляйте кусок сразу в кипяток.

16. Добавляйте в готовое картофельное пюре исключительно горячее молоко и растопленное сливочное масло. При введении холодных и сырых ингредиентов пюре рискует посереть и быстро испортиться. И не жалейте масла: 200 г на каждые 600 г картофеля, как это делают шеф-повара. Калорийно, зато как вкусно.