Финалисты "Битвы экстрасенсов" попробуют взять "Реванш" и пробиться в "Битву сильнейших"

Не успели зрители отойти от шока, который испытали в финале шоу "Экстрасенсы. Битва Сильнейших", а уже субботу, 13 января в эфир ТНТ выйдет новое мистическое шоу "Реванш", где участники "Битвы экстрасенсов", которые так и не смогли одержать победу, ещё раз бросят вызов себе и покажут, на что они способны.

Как известно, в "Битве экстрасенсов" большое значение имеют голоса фанатов, которые оказывают существенное влияние на положение участников шоу в турнирной таблице. Любовь, как известно, слепа, поэтому зачастую в лидеры выходят не только сильнейших, поэтому в новом проекте их влияние на ход игры будет ограничено. "Мы делаем "Битву экстрасенсов" уже больше 15 лет, и у нас за кадром свой взгляд на способности экстрасенсов. Не всегда он совпадает с результатами голосования, мнением и выбором зрителей" - говорит продюсер шоу "Реванш" Мария Шайкевич.

Каждый из участников нового проекта в своё время имел все шансы, чтобы победить, но зрители и ведущие решили иначе. Закрывать гештальты в "Реванше" будут Соня Егорова, Николь Кузнецова, Ольга Якубович, Елена Ивашина, Татьяна Ларина, Александр Кинжинов, Ангелина Изосимова и многие другие.

Татьяна Ларина ("Дневник экстрасенса"). Пресс-служба телеканала ТВ-3.

В каждом выпуске участники будут выполнять задания на глазах у жюри. Например, из количества приглашенных героев им предстоит определить, кто в прошлом страдал пагубными привычками, кто является суррогатной матерью, кто переживал серьёзные и трагические события. Но способности экстрасенсов выходят далеко за рамки испытания, а значит, что эмоции от их работы будут переполнять. Вердикт их работе будет выносить жюри, в которое вошли сильнейшие экстрасенсы за всю историю "Битвы" по мнению создателей программы - Александр Шепс и Виктория Райдос. А также Илья Ларионов, Вера Сотникова и ведущий Марат Башаров.

Телешоу "Битва экстрасенсов. Реванш". Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу "Битва экстрасенсов. Реванш". Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу "Битва экстрасенсов. Реванш". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Все экстрасенсы демонстрировали что-то удивительное и каждому хотелось быть особенным среди всех остальных. Когда всё это оценивают тоже экстрасенсы, грядёт нечто поистине зрелищное! Мы с Викторией, порой, были солидарны во мнениях, но каждый из нас отстаивал свою точку зрения и доказывал истину всеми возможными способами", - интригует Александр Шепс.

Победа в проекте "Реванш" даёт не только статус победителя, но и автоматическое попадание в следующий сезон проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Второе место даёт возможность попасть в новый сезон "Битвы экстрасенсов" без кастингов.