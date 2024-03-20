Фёдор Федотов стал усатым нянем в культурной комедии "Всё ОК"

Сегодня в онлайн-кинотеатре Wink.ru состоится премьера 13-серийного драмеди "Всё ОК", а после сериал выйдет на телеканале СТС. В нём герою Фёдора Федотова, живущему в мире событий и персонажей из прошлого, предстоит справиться с младшими сёстрами, оставшимися без мамы?

Петербургский гид-переводчик Илья (Фёдор Федотов) привык прятать чувства за цитатами великих и остротами, открывая душу только воображаемым персонажам из мира музеев. Всё меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сёстрах. И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придётся пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец повзрослеть.

Сериал "Всё ОК". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Сериал "Всё ОК". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Сериал "Всё ОК". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.



"Учиться у своих героев - большое актёрское счастье. Способность бороться за свою правду, желание быть честным перед самим собой и своей семьёй - это про Илью Ревзина, моего героя. Роль гида, человека, который водит экскурсии по Санкт-Петербургу, моему родному и лучшему на Земле городу, стала для меня настоящим подарком. Мы снимали "Всё ОК" в любви и взаимопонимании, и я уверен, что зрителя обязательно это почувствуют", - говорит исполнитель главной роли Фёдор Федотов.

Сериал "Всё ОК". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Создатели называют "Всё ОК" признанием в любви Санкт-Петербургу. Вместе с героями сериала зритель окажется в знаковых местах Северной столицы: Большом Екатерининском дворце, Летнем саду, Российской академии художеств, Михайловском дворце, парке Александрия, а также на Исаакиевской площади и других исторических локациях. А известные персонажи, события и картины будут оживать в воображении главного героя.



"Понимаю, что такого жанра нет, но, мне кажется, "Всё ОК" - это рефлексирующая комедия. Мне хотелось пригласить зрителя в свой любимый город, в котором я прожил 29 лет и провести его по самым интересным местам, а также донести, что экскурсия может быть интереснейшим приключением, если её ведёт человек, влюблённый в свою профессию и в свой город", - подчеркнул режиссёр проекта Андрей Элинсон.



В сериале снимались Фёдор Федотов ("Прелесть", "Серебряные коньки"), Анна Осипова ("Фишер", "Неверные"), Алиса Руденко ("Ухожу красиво"), Анна Слю ("The Тёлки", "Беспринципные"), Алёна Апина, Владислав Ценёв, Артур Ваха, Евгения Добровольская, Александр Золотовицкий и другие.

Три первых эпизода "Всё ОК" станут доступны сегодня, далее по средам будут выходить по две новые серии.