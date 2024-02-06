Фальстарт "Маски": почему перенесли премьеру пятого сезона шоу

11 февраля на телеканале НТВ должна была состояться премьера пятого сезона шоу "Маска". В этом году создатели проекта держат в секрете любые подробности шоу: до сих пор точно неизвестно, кто войдёт в состав членов жюри юбилейного сезона. А теперь ещё стало известно, что выход передачи в эфир отложили на неделю. Произошло это в самый последний момент, что лишь добавляет интриги.

О неожиданном переносе стало известно из роликов, которые НТВ запустил в своём эфире. Никакого объяснения причин от пресс-службы канала не последовало. Очевидно, это решение было принято в последний момент, поскольку с середины января велась информационная поддержка премьеры, хотя и достаточно сдержанная.

Как и в предыдущих сезонах, имена, фамилии, возраст, сфера деятельности и какие-либо факты и характерные черты, которые могут хоть как-то намекнуть на личность участника, хранятся в строжайшем секрете. Но в юбилейном сезоне подобная конфиденциальность вышла на новый уровень. Раньше за несколько недель до премьеры раскрывались некоторые регалии участников шоу. На этот раз введён режим максимальной секретности, потому, что регалии настолько значительные, что могут намекнуть на имена звёзд.



Главными героями юбилейного сезона "Маски" станут Акула, Арлекин, Бабочка, Водяной, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кактус, Кот, Кукуруза, Матрёшка, Мотылёк, Перец и Щенок.

О внезапности переноса говорит и тот факт, что бессменный ведущий "Маски" Вячеслав Макаров стал гостем воскресной программы Павла Воли, в которой приоткрыл тайны создания одного из самых рейтинговых телепроектов России. Однако уже в понедельник, 5 февраля, стало известно, что телепрограмма исчезла из сетки вещания на 11 февраля и переместилась на 18-е. Вместо костюмированного шоу покажут сериал "Практикант".

Телешоу "Маска". Пресс-служба телеканала НТВ.

К настоящему моменту в эфире НТВ крутят промо программы с Валерией, а также Тимуром Родригезом и Региной Тодоренко. В прошлых сезонах шоу пятого члена жюри раскрывали ближе к старту.