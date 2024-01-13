15 января
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Сериал
Ландсир Форвард получил торт за удачные съёмки в третьем сезоне детектива "Бим"

Это вам не Куршавель! Неженки из звёздной команды шокированы условиями проживания в шоу "Выжить в Самарканде"

В воскресенье, 14 января, на ТНТ стартует масштабное реалити "Выжить в Самарканде", ведущими которого станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева. В этот раз звёздной и народной командам придется выживать в контрастном и загадочном Узбекистане. За победу борются 12 участников, но обладателем главного приза станет только один.

Телешоу "Выжить в Самарканде".
Телешоу "Выжить в Самарканде".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В первом выпуске участники обеих команд познакомятся друг с другом, а также сразу погрузятся в не самую простую жизнь проекта. Зрители увидят первые ссоры и "капризы" звезд. А поводов будет немало.

Так, звезды прямо из роскошного отеля, где проходило знакомство с командой, отправятся в горный лагерь вблизи Самарканда. Холодная ночь, отсутствие вообще каких-либо благ цивилизации, еды, воды и крыши над головой, а также наличие в горной местности опасных животных неприятно удивят звёздных участников проекта.

Телешоу &quot;Выжить в Самарканде&quot;.
Телешоу "Выжить в Самарканде".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Нервно, если честно. Не хотелось бы проснуться с пауком на голове! Мы не привыкли жить в таких условиях", - высказала всеобщее опасенин модель Вики Одинцова.

Уже в первом выпуске звёздам придется научиться строить юрты, стричь овец и вместо утренней чашки кофе с завтраком довольствоваться скудными запасами лагеря.

А тем временем народная команда будет наслаждаться роскошным отдыхом в отеле. При этом условия all inclusive не пойдут на пользу "народникам". Уже в первом важном испытании они серьёзно поссорятся друг с другом, не сумев определить лидера.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость