Елизавета Боярская сместила Юлию Снигирь с российского престола в сериале "Великая. Золотой век"

За последнее десятилетие Екатерина II превратилась в настоящую кинозвезду. Из эпизодической героини исторических фильмов императрица стала центральным персонажем ряда проектов. Например, в 2015 году на Первом канале вышел сериал "Великая", в котором Юлия Снигирь сыграла ту самую робкую Фике, которая только прибыла в Россию, а теперь в эфир Первого канала выходит 12-серийный фильм "Великая. Золотой век".

Как много девушек хороших!

Не сказать, что мы соскучились по императрице. Осенью на канал "Россия 1" завершил показ своего многолетнего опуса с Мариной Александровой, получившего четыре сезона. Чуть позже на платформе "Смотрим" вышел мини-сериал "Царская прививка", в котором Ирина Пегова в образе императрицы борется с бушующей в стране эпидемией оспы и первой вакцинируется, подавая двору и подданным личный пример. Осенью в прокат вышел фильм Светланы Дружининой "Гардемарины 1787. Мир", где в роли Екатерины II предстаёт Кристина Орбакайте. Что касается "Великой", в первом сезоне роль будущей императрицы сыграли сначала юная Кристина Кучеренко, а затем Юлия Снигирь. А теперь, спустя девять лет, на экраны выходит второй сезон проекта, в котором Екатерину II играет Елизавета Боярская.

Сериал "Великая. Золотой век". Пресс-служба Первого канала.

Переходящая корона Российской империи

Известно, что Юлия Снигирь оставалась недовольна своей работой в сериале. В одном из интервью она говорила, что, несмотря на хвалебные отклики, сама считает свою игру фальшивой. Возможно, продюсеры проекта тоже остались не в восторге от результата, поэтому приняли решение о перезагрузке проекта. И вот на вахту заступила Елизавета Боярская.

Сериал "Великая. Золотой век". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Великая. Золотой век". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Великая. Золотой век". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Великая. Золотой век". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Великая. Золотой век". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Великая. Золотой век". Пресс-служба Первого канала.

Кроме того, фаворита главной героини, Григория Орлова, роль которого исполнял Павел Трубинер, теперь играет любимец женщин после сериала "Казанова" Антон Хабаров. Мужской кастинг в продолжении сериала вообще мощный: в Григория Потёмкина перевоплотился Алексей Морозов ("Таинственная страсть"), в князя Нарышкина - Алексей Филимонов ("Вертинский"). Графа Никиту Панина играет Павел Ворожцов, а Бестужевым стал Игорь Гордин. Сменился и режиссёр проекта: первую часть снимал Игорь Зайцев ("За час до рассвета"), а вторую - Сергей Гинзбург ("Жизнь и приключения Мишки Япончика").

Эпоха великих свершений

Сериал "Великая. Золотой век". Пресс-служба Первого канала.

1763 год - первый после коронации. Екатерина возвращает двор из Москвы в Петербург. Она очарована идеями Просвещения, мечтает о равноправии и техническом прогрессе. Но царедворцы саботируют её решения, а европейские монархии не желают видеть Россию великой. В ближайшем окружении императрицы зреет масонский заговор. Демонстрируя мудрость политика, Екатерина постепенно укрепляется на троне.

Сериал "Великая. Золотой век". Пресс-служба Первого канала.

Она служит государству, а не себе, превращает бывших врагов в союзников и постепенно избавляется от всех, кто ей угрожает. Екатерина Алексеевна потратит немало сил на то, чтобы усмирить собственного сына - так похожего на своего отца Петра III. Григорию Орлову так и не удастся удержать любовь Екатерины. Утвердившись на троне, Екатерина постепенно понимает, что её предназначение - не матери и жены, а Самодержицы Всероссийской!

Царское зрелище

Сериал "Великая. Золотой век". Пресс-служба Первого канала.

По части картинки и атмосферы зрителей ждёт по-настоящему царское зрелище. Съёмки длились 89 дней и проходили в Санкт-Петербурге, Царском Селе, Петергофе, Гатчине, Стрельне, Ломоносове, Елизаветино. Впервые кинематографисты задействовали на открытой воде корабль "Полтава", который был построен по чертежам без гвоздей (!). В главных ролях и эпизодах снялись 100 актёров. Для проекта подготовили 1000 исторических костюмов, часть из которых взяли на прокат в Испании и Чехии.