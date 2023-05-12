Экстрасенс Дмитрий Матвеев рассказал о своём даре, личной жизни и желании победить в "Битве сильнейших"

Дмитрий Матвеев - победитель 20-й "Битвы экстрасенсов" и участник нового проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших" на ТНТ. К его появлению в проекте многие отнеслись со скепсисом, не расценивая его как сильного соперника. Уже после первого испытания, мнение коллег изменилось: Дмитрий показал себя сильным участником и достойным конкурентом. О своей работе, увлечениях и личной жизни Дмитрий рассказа в интервью.

- Дмитрий, помните тот момент, когда вы обнаружили в себе экстраординарные способности? Когда и как это произошло?

- Я не помню конкретный момент. Они стали проявляться ярче после первых ритуальных работ. Сейчас у меня сложилось ощущение, что я всегда был таким, просто не понимал, что со мной происходит и не применял способности в правильном ключе. Отдачи от окружающих не было, в возрасте 17 лет меня мало кто бы мог понять, как и я себя: когда слышал голоса, скорее думал о психических отклонениях, нежели о том, что я экстрасенс. Когда приходил бес-помощник, я думал, что у меня раздвоение личности. Тогда я смотрел разные западные сериалы, которые приводили меня к таким ошибочным умозаключениям.

- Были ли моменты, когда вы считали себя не таким как все? Как вообще складывались взаимоотношения со сверстниками на разных этапах жизни?

- Окружающие думали, что я просто фантазирую и привлекаю внимание, так как я был творческим подростком с сильно развитой фантазией. Сейчас это помогает мне в работе, так как визуализация обстоятельств (видения) проявляются ярче и проще.

- Как вы использовали свои способности? Приходились ли развивать их? Тренироваться как-то? Или это дар, который не требует таких методов?

- Я проходил независимые тестирования настолько часто, насколько это возможно. Для меня важнее была работа с количеством фактов, которые получается выцепить, нежели мистицизм. По сей день я тренируюсь, но какими методами, я вам не скажу.

Дмитрий Матвеев. Соцсети.

- Вы уже становились победителем "Битвы экстрасенсов". Почему решили принять участие в подобном шоу?

- Я уже говорил, что пришёл доказать, что достоин звания победителя "Битвы экстрасенсов". Также я хочу, чтобы люди увидели меня, узнали, убедились в моих возможностях, приняли и знали, что я открыт для работы с ними.

- Как оцениваете себя тогда и сейчас? Что изменилось? Стали ли вы сильнее?

- За три года я набрался большого опыта в работе с людьми. Это круто, что "Битва сильнейших" даёт возможность открыться и показать себя на камеру. Я хотел бы, чтобы люди запомнили меня таким - пацаном, который тащит людей и борется за своё.

- Как вы общаетесь с высшими силами? Может используете какие-нибудь амулеты? Или что еще?

- Мои методы работы очень специфичные и большинство их не поймёт. Важнее результат, чем то, какими я путями к нему прихожу. Я использую свою кровь в работе, наверное, это всё что я могу вам сказать сейчас.

- Каково быть самым младшим на шоу? Не чувствуете предвзятое отношение со стороны остальных участников?

- Я не самый младший на шоу. У всех нормальное отношение, все соперничают и все на нервах, я стараюсь не акцентироваться на наших взаимоотношениях, так как в нейтральной среде, я уверен, мы все стали бы хорошими друзьями и единомышленниками.

Дмитрий Матвеев. Соцсети.

- Дмитрий, расскажите о своей работе, хобби и, конечно, личной жизни.

- Мои хобби и увлечения, это татуировки, музыка, медицина, изучение языков, и я обожаю гулять в лесу. Я готовлю музыкальный проект "366-й", который выйдет в этом году. Я - мультиинструменталист, играющий на всех инструментах, кроме скрипичных и духовых.

Я работаю с людьми, которым необходима моя помощь. Мои приёмы бесплатные, я стараюсь брать по одному случаю в день. Если я в ресурсе, то беру два-три. Это связано с тем, что я дал обещание помогать людям взамен на крепкое здоровье. У меня были проблемы со здоровьем, но сейчас я прихожу в норму.

Я был женат три года, и сейчас я проживаю развод. Я открыт для новых отношений, и я уверен, что у меня получится найти свою девушку.