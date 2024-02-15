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К сердцу прижмёт - к чёрту пошлёт? Звёзды подскажут, как не упустить своё счастье

Экс-солистка "Миража" расскажет о трудностях в воспитании приёмных детей

В субботу, 17 февраля, гостьей нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" станет Маргарита Суханкина. Звезда группы "Мираж" расскажет о том, почему винит себя в смерти родителей, из-за чего навсегда поссорилась с родным братом и как справляется с переходным возрастом приёмных детей.

"Секрет на миллион". Маргарита Суханкина.
"Секрет на миллион". Маргарита Суханкина.
Пресс-служба телеканала НТВ.

За последние пару лет Маргарита Суханкина сбросила несколько десятков килограммов и вместе с ними - несколько десятков лет. Певица не скрывает, что прибегла к хирургическому вмешательству. Она признается Лере Кудрявцевой, почему решила проблему именно так и осталась ли довольна результатом.

В принятии важных решений Маргариту всегда поддерживают сын и дочь. Сергей и Валерия - приёмные дети певицы, однако семья у них дружная и крепкая. Подростковый возраст, конечно, проходит не без эксцессов, но знаменитая мама помогает не сбиться с пути. Сергей и Валерия придут в студию "Секрета на миллион" и расскажут о том, какая у них строгая, но справедливая мама.

&quot;Секрет на миллион&quot;. Маргарита Суханкина.
"Секрет на миллион". Маргарита Суханкина.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Есть в жизни Маргариты и любимый человек, с которым она наконец-то счастлива. Прошлые романы причинили певице много боли, однако она осмелилась снова довериться мужчине, хотя поначалу не рассчитывала на что-то серьёзное. Она вспомнит, с чего начался роман, и поведает, как сложились у её избранника отношения с приёмными детьми.

Сын, дочь и любимый мужчина - главные люди в жизни знаменитой певицы. Родителей она потеряла одного за другим и до сих пор не может смириться с их уходом, а родной брат её предал, устроив скандал из-за наследства. Маргарита Суханкина признается, как смогла пережить выпавшие на её долю трагедии, в чём черпает вдохновение и чем порадует поклонников в ближайшее время.

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