"Позвольте, вы не хулиганьте!" Почему столько споров вокруг проекта ТНТ "Иван Васильевич меняет всё"

В конце прошлого года не было ни одного печатного и цифрового СМИ, которое бы не написало о новогоднем проекте канала ТНТ "СамоИрония судьбы". Авторы, вдохновившись великими советскими кинокомедиями Рязанова и Гайдая, решили удивить зрителей пародийным фильмом, в котором в свойственной для Comedy Club манере высмеяли штампы прошлого и тренды настоящего. Многие встретили проект в штыки, но это не помешало его создателям к встрече 2024 года снять новую историю - мюзикл "Иван Васильевич меняет всё". Какие сюрпризы ждут зрителей 31 декабря?

Известный сюжет в новой обёртке

Прежде всего стоит заметить, что фильм - не ремейк и не продолжение легендарной картины Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" (по мотивам пьесы Михаила Булгакова), вышедшей 50 лет назад. Это что-то вроде хорошо знакомых зрителям "Старых песен о главном", но музыкальные номера в проекте будут актуальными.

"Мы, как преданные фанаты оригинальной картины Гайдая, хотим сохранить всем знакомую атмосферу фильма. Это булгаковский сюжет, который всем знаком, в обёртке новогоднего телефильма, - отмечают режиссёры Миша Семичев и Роман Ким. - И при этом наполнить её модной сейчас музыкой и новым прочтением культовых хитов. Каждый исполнитель будет исполнять важную роль в развитии истории. Они не будут играть самих себя. Я уверен, что образы, которые мы для них подобрали, и то, как они в них вжились, вас точно удивят".

"Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ. "Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ. "Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ. "Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ. "Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ.

Хейта не избежать

Ещё до премьеры проект попал под пристальное внимание критиков. Например, актриса Нина Маслова, которая исполнила роль царицы Марфы в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", призвала бойкотировать проект ТНТ.

Артистка призналась, что плохо относится к современным переделкам культовых советских кинокартин. "Я считаю, что хуже нет ничего. Это не надо смотреть, не надо себя пачкать. Это как смотреть в искажённое зеркало, в котором видишь не себя, а дьявола. У людей, которые делают ремейки, свои мозги давно высохли. В мире есть столько потрясающих сюжетов! Я думаю, что в итоге им (авторам - Прим. ред.) за это воздастся", - сказала Маслова.

"Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ.

По мнению актрисы, у авторов ремейков должно быть достаточно денег для того, чтобы создавать оригинальные фильмы, а не паразитировать на культурном наследии.

Говорят, царь-то ненастоящий!

Зрителей ждёт новая история как с уже знакомыми персонажами - Иоанном Грозным, Иваном Буншей, изобретателем Шуриком, - так и с совершенно неожиданными героями из других вселенных и временных эпох, которые будут органично вплетены в фантастическое повествование.

"Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ. "Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ. "Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ.

Основная история закручивается вокруг царя Ивана Грозного, которого Шурик пытается вернуть домой с помощью машины времени. Но VPN, на котором работает современная чудо-машина, будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно будут менять прошлое. Кроме того, оригинальный сюжет на основе культовой комедии свяжут отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.

Царя Ивана Грозного и управдома Буншу сыграет Тимур Батрутдинов, в роли афериста Жоржа Милославского выступит Максим Лагашкин, а образ Шурика на экране воплотит Демис Карибидис.

И тебя, Бузова, вылечат!

Склочную жену управдома Бунши сыграет Ольга Бузова. Специально для этой роли ей наложили пластический грим, который добавил актрисе несколько лет и килограмм. Роль жены профессора Шурика исполнит актриса Марина Кравец. Она представит свою версию известного шлягера "Звенит январская вьюга". "Я постаралась сделать образ Зины, сохранив в нём всё лучшее "советское", ностальгическое: улыбку, наивный взгляд, тон голоса, круглые глаза, насколько это возможно в моём случае. (Смеётся.)", - говорит Марина.

"Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ. "Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ. "Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ.

Будут и неожиданные исторические образы. Денис Дорохов исполнит роль Владимира Ильича Ленина, а Азамат Мусагалиев станет Иосифом Сталиным. В фильме можно будет увидеть и звезду "Реальных пацанов" Валентину Мазунину, которая сыграет императрицу Екатерину II. А Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, NILETTO и MIA BOYKA перевоплотятся в новую версию культового квартета ABBA.

"Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ. "Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ. "Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ. "Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ.

Также в фильме появятся группы Uma2rman, "Иванушки International", The Hatters, GAYAZOV$ BROTHER$. При этом Андрею Григорьеву-Апполонову, Кириллу Андрееву и Кириллу Туриченко предстоит примерить на себя образы "братков" из лихих 90-х, а Юрию Музыченко выступить перед Иваном Грозным в царских палатах.

Киркорова мало не бывает?

Новогодние проекты трудно представить без участия Филиппа Киркорова. Вот и "Иван Васильевич меняет всё" его будет много. В одном из номеров народный артист России исполнит свой хит "Дива", а его голову украсит солнечная корона, напоминающая головной убор французского короля Людовика XIV.

"Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ. "Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ. "Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ. "Иван Васильевич меняет всё". ПРесс-служба телеканала ТНТ.

А в другом опять переоденется типа в Петра I. Визуальным родством с первым российским императором певец гордится давно. Будучи молодым он снялся роли самодержца в знаменитом проекте Екатерины Рождественской "Преображение", а потом при каждом удобном случае именовал себя "Петром I", сильно пучив глаза, что, судя по всему, должно было убеждать окружающих в реальном сходстве с правителем.

Теперь болгарин примерил костюм москвича Петра, основавшего Санкт-Петербург, уже для съёмок новогодней комедии ТНТ. В образе певец привычно эксцентричен, а окружают его танцующие дамы, словно на пирушке в немецком пабе во время европейского турне.

Судя по всему, критике и горячего обсуждения после просмотра не избежать...