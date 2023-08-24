Довольными останутся все! Готовим фаршированные кабачки и сладкий перец с курицей и овощами

Люди делятся на тех, кто в фаршированных кабачках любит сами плоды, и тех, кто предпочитает начинку. Но почему-то, когда разрезаешь их на колечки, недовольны все: одним мало начинки, другим не хватает кабачка. Предлагаем резать повдоль - довольными останутся все!

Фаршированные кабачки

Что требуется? 300 г нежирного говяжьего фарша, 250 г консервированных рубленых помидоров, 250 г томатного соуса, 1/3 стакана длиннозёрного риса, 4 небольших кабачка (около 500 г), 1 большой помидор, 2 средние луковицы, 1 маленький пучок петрушки, 1 пучок укропа, 2 ст. л. оливкового масла, 1/4 ч. л. молотого душистого перца, 1/2 ч. л. чесночного порошка, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить? Одну луковицу нарежьте маленькими кубиками. Порубите зелень, Промойте рис и в большой миске смешайте его с фаршем, измельчённым луком и зеленью. Добавьте рубленые помидоры, влейте полстакана воды и оливковое масло. Всыпьте соль, чёрный и душистый перец и чесночный порошок. Хорошо перемешайте.

У кабачков срежьте кончики, разрежьте пополам. Выньте ложкой часть мякоти, чтобы получилось углубление. Наполните кабачки фаршем. Нарежьте оставшуюся луковицу тонкими кольцами, помидор - кружками. Выложите их на дно широкой толстостенной кастрюли, добавьте сердцевины кабачков, посолите и поперчите. Разложите в кастрюле кабачки, хорошо, если получится положить их в один слой. Влейте полстокана воды и томатный соус. Доведите кабачки до кипения и уменьшите огонь до слабого. Накройте крышкой кастрюлю и тушите примерно 40-50 минут, до готовности.

Фаршированный перец с курицей и овощами

Что требуется: 5 сладких перцев, 1 большая луковица, 1 /2 стакана зелёного горошка, 1 острый перец чили, по желанию 400 г варёной курицы, 150 г тёртого сыра, 4 ст. л. томатного соуса, оливковое масло, соль, свежемолотый чёрный перец, 5 перьев зелёного лука.

Как приготовить? Разогрейте духовку до 200 °С. Разрежьте четыре перца пополам вдоль, удалите семена и перегородки. Положите перец на противень и поставьте в духовку на 10 минут. Залейте горошек кипятком и варите до готовности, откиньте на дуршлаг.

Очистите лук и мелко нарежьте. Очистите оставшийся сладкий перец и острый перец, если используете, мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лук до мягкости, добавьте перец и продолжайте жарить ещё 5 минут. Нарежьте куриное мясо небольшими кубиками и добавьте в сковороду к овощам вместе с горошком и томатным соусом. Посолите, поперчите и смешайте со 100 г сыра.

Достаньте половинки перца из духовки и наполните начинкой. Посыпьте оставшимся сыром и верните в духовку на 10 минут. Посыпьте зелёным луком и подавайте к столу.