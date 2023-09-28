Дочь солиста группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова стала "Плаксой" в новом сериале

Школьница Маша (Ника Жукова) вместе с родителями вынуждена переехать из Москвы в небольшой Новоморск. После элитной гимназии на Рублёвке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы, где она становится жертвой преследования со стороны одноклассниц. Буллинг ужесточается, когда у Маши вспыхивают чувства к парню (Алексей Онежен) главной бунтарки и звезды школы Крис (Диана Енакаева). С её подачи Крис к Маше приклеилось прозвище "Плакса". Справляться с проблемами героине помогают только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Софья Николаева).

Сериал "Плакса". Пресс-служба видеосервиса Wink.

"Плакса" - это первый за очень долгое время сериал для подростков, в котором музыка играет одну из главных ролей. Но музыкальный - не значит поверхностный. В сериале мы поднимаем очень важную проблему школьного буллинга, с которым сталкиваются дети и как бы не замечают взрослые. У нас получился откровенный разговор об этом, что наверняка найдёт отклик в сердцах школьников и их родителей. Для сериала написано 12 песен, большинство из которых исполнила Ника Жукова, а три, включая дуэтную с ней, исполнил популярный певец Ваня Дмитриенко. Для него наш сериал станет дебютной актёрской работой. В каждом эпизоде "Плаксы" будет представлен видеоклип - такого раньше в сериалах никто не делал. Через эти клипы раскрываются характер и эмоции главной героини", - рассказал продюсер и композитор сериала Сергеё Жуков, чья дочь и сыграла главную роль.