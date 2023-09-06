Добро пожаловать в семью! Как проходят знакомства с родителями в кино

Знакомство с будущими членами семьи напоминает игру на удачу. Если всё складывается хорошо и все рады встрече, значит, вам повезло! Впрочем, иногда ситуация может быть совсем иной, когда встреча с новыми членами семьи оборачивается настоящим хаосом. Именно в таких случаях, когда эмоции на пределе, появляются все необходимые условия для того, чтобы создать захватывающий киносюжет. Такой, как в фильме "Праздники", который выходит в кинопрокат.

"Праздники"

Наталья Пыжова, у которой счастливая жизнь, хороший дом, любящий муж и дружная семья, случайно раскрыв старую тайну мужа на пороге своего юбилея. До поры до времени она решила утаить это от своих дочерей, поскольку самой заветной мечтой было их замужество, и чтобы не подавать им дурного примера, не стала раскрывать правду о грядущем разводе.

"Праздники". kinopoisk.ru

Юля в свою очередь также не собиралась разочаровывать маму и притворилась, как будто у неё всё отлично в жизни и есть жених, а Лена сумела убедить своего парня Серёжу познакомиться с её родителями. Собравшись на майские праздники, семейство Пыжовых окунается в настоящий круговорот событий, который испытывает каждого из близких на прочность.

"Праздники" - добрая семейная комедия. Она покажет знакомые для всех ситуации в семье, а также их решения нестандартным способом.

"Открывай, полиция!

"Открывай, полиция". kinopoisk.ru

Дмитрий Рощин - полковник полиции. Для своей любимой дочери он старается сделать всё, в том числе и хорошую свадьбу. Однако всё идёт совершенно не по его плану, когда он знакомится с будущим женихом дочери. Молодой человек явно выражает свое неприятие к полиции, но в то же время стремится завоевать уважение отца невесты. Для достижения своей цели он принимает непредсказуемый шаг - обращается к отцу своей возлюбленной с просьбой о помощи и предлагает стресс-тест на их совместимость.

"Война семей"

"Война семей". kinopoisk.ru

Главные герои сериала Миша и Дима дружат с самого детства. Общий совместный бизнес, соседские дома без всяких ограждений, и, казалось бы, такую крепкую семейную дружбу сломать невозможно. Предстоящая женитьба двух детей как раз была призвана укрепить старый союз. Но в ходе общего семейного торжества вскрывается неожиданная для всех тайна, которая в мгновение превратила самых близких друзей в кровных врагов.

Сериал "Война семей" - юмористический сериал для семейного просмотра от создателей "ИП Пирогова" и "Ивановы-Ивановы", который поднимает такие проблемы, как ценность дружбы и любви в разных возрастах. Создатели сериала приготовили для зрителей несколько сюрпризов. Так, наравне с профессиональными актерами в кадре появились звездные музыканты. Одну из ролей исполнил солист группы "Чайф" Владимир Шахрин.

"Спасите Колю"

"Спасите Колю". kinopoisk.ru

В жизни студентки по имени Маша практически не на что жаловаться - роскошный дом, много друзей, много перспектив в жизни, но только слишком опекаемая отцом свобода и личная жизнь не дают ей этого познать и почувствовать. В результате Маше приходится вступить в противостояние с отцом, не желающим доверять свою любимую дочь в руки постороннего человека. Он разгоняет всех её женихов и не допускает, чтобы те могли иметь отношения с его дочерью. Впрочем, бесконечно терпеть такое развитие событий нельзя - надвигается юбилей военачальника, а вместе с ним и семейная катастрофа.

"Спасите Колю" - лёгкая смешная комедия, в главной роли которой выступает Дмитрий Нагиев. Несмотря на то, что фильм комедийный, он затрагивает множество проблем, таких как: непонимание отцов и детей, гиперопека и любовь.