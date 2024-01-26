28 января
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Дмитрий Пчела превратился в "Хамелеона", чтобы получить сковородкой по голове

В воскресенье, 28 января, в эфире телеканала НТВ состоится премьера остросюжетного детектива "Хамелеон". В центре сюжета - мелкий уголовник Сергей Старцев, который по воле случая вынужден внедриться в ОПГ вместо погибшего брата-близнеца. Главную роль в картине исполнил актёр театра и кино Дмитрий Пчела.

Сериал "Хамелеон".
Сериал "Хамелеон".
Пресс-служба телеканала НТВ.

В ОПГ наркоторговцев внедряется агент ФСБ - Антон Старцев. Он разработал сложную операцию, в результате которой главари всех банд будут вынуждены собраться в одном месте и в одно время, чтобы взять всех разом с поличным. Однако в силу обстоятельств Антон погибает. Вместо него отдел вербует его брата-близнеца Сергея. Он - мелкий уголовник, который категорически не желает работать на ФСБ. У него в разгаре роман со Светланой. И вообще, ему кажется, что его всё в жизни устраивает. Но когда преступники берут в заложники его девушку, он вынужден занять место своего брата и продолжить выполнять задание по ликвидации ОПГ.

Сериал &quot;Хамелеон&quot;.
Сериал "Хамелеон".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Хамелеон&quot;.
Сериал "Хамелеон".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Хамелеон&quot;.
Сериал "Хамелеон".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Хамелеон&quot;.
Сериал "Хамелеон".
Пресс-служба телеканала НТВ.

"Сыграть братьев-близнецов было моей давней мечтой. Один брат - Антон - серьёзный, деловой и очень конкретный. Другой брат - неудачник, весёлый, коммуникабельный, обаятельный негодяй, даже попадая в опасные ситуации, умудряется не терять чувства юмора. Интересно было переключаться между героями, внешне схожими, но абсолютно разными внутри. Что со мной только не делали в этом сериале. Подвешивали на цепях за ноги, избивали битами и сковородками. Также будут стрельба, погоня, драки, лихо закрученный сюжет, юмор и, естественно, любовь. Скучно точно не будет", = говорит исполнитель главной роли.

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