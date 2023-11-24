Денис Шведов потерял память и стал "Оборотнем"

"Номер пятый" присвоили главному герою, который очнулся в неожиданном и не самом приятном месте. Он не помнит о себе ничего. Всё, что у него есть, - открытка от некоего Петра некому Андрею. Персонажу Дениса Шведова предстоит вспомнить, что это его зовут Андрей Лазарев, и он, как и тот Пётр с открытки (Максим Щёголев), был сотрудником засекреченного департамента спецопераций ФСБ, подчиняющегося напрямую директору спецслужбы. На самом деле Пётр и Андрей - боевой тандем, в котором первый - куратор, а второй - универсальный боец, прошедший очень серьёзную подготовку. За плечами Лазарева десятки успешных операций, но его последняя миссия оказалась провалена, а сам агент потерял память.

Сериал "Оборотень". Пресс-служба телеканала РЕН ТВ.

"Главным импульсом, побудившим меня сняться в этом проекте, стал экшн, которым наполнен "Оборотень". Здесь его очень много, и мне стало интересно испытать себя в этих сценах после довольно долгого перерыва. Боевые сцены в сериале нетипичные - мой герой не использует оружие, и это добавляет сложности. В качестве подручных средств приходилось использовать не только вилки, швабру или микрофон, но даже кредитную карту. И, конечно, меня привлекла история - в её центре человек, который пытается собрать свою жизнь, совершенно не помня, что с ним происходило в прошлом. Помочь в этом ему могут только оставленные им самим маячки, сигналы, зацепки. И зритель вместе с моим персонажем будет идти по ним, наблюдая, как герой снова обретает главную цель", - рассказал актёр Денис Шведов.

В сериале также снялись Алексей Морозов, Алексей Кирсанов и Юлия Франц. Режиссёром выступила Анна Курбатова ("Дополнительный урок").