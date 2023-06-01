Что смотреть с детьми в День защиты детей: подборка фильмов от KION

Всё ещё переживаете, что продукция Диснея исчезла их библиотек видеосервисов? Мы вас умоляем, разве это повод для расстройства. Мир мультипликации настолько богат и интернационален, что "отряд может и не заметить потери бойца". Представляем вам подборку фильмов и анимации онлайн-кинотеатра KION от МТС, с которыми вы и ваш ребёнок не только хорошо проведёте время, но и после просмотра сможете поговорить о важном. Ведь совместный просмотр может стать важным инструментом в установлении доверия между родителями и детьми.

Поучительные детективы

"Детектив Финник". Продолжение полнометражного российского фильма "Финник", который познакомил зрителей с зелёным домовенком, вышло в сериальном формате, причём все эпизоды выполнены в 3D-анимации. Городок Берг полон тайн и загадок: в нём внезапно могут остановиться все часы, по рельсам - пронестись трамвай-призрак, а все улицы - заполниться странными собаками.

"Детектив Финник". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Но покой местных жителей всегда защищает Финник, первый в мире домовой-детектив, который легко и с юмором справляется со всеми нарушителями покоя. В отличие от фильма, в сериале целая вселенная домовых - свои охранители порядка есть в часовой башне и в библиотеке. Мультсериал учит детей добру и справедливости.

"Величайший детектив паук". Полнометражный детективный мультфильм из Испании оказался популярным в родной стране, был номинирован на главную испанскую кинопремию "Гойя" и затем отправился в прокат по всему миру, в том числе и в Россию.

"Величайший детектив паук". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Анимационное приключение расскажет историю Инспектора Сана, паука с потрясающей дедукцией, за что его называют испанским Эркюлем Пуаро. Поймав заклятого врага, Красную Саранчу, инспектор едет отдыхать, но отпуск приходится прервать прямо на борту самолета - Сан становится свидетелем крайне загадочного преступления.

О ценностях дружбы

"Пингвинёнок Пороро. Приключения в замке дракона". Пингвинёнок Пороро, которого придумали аниматоры из Южной Кореи, давно полюбился российским детям и родителям: о нём нарисована уже целая вселенная мультфильмов.

"Пингвинёнок Пороро. Приключения в замке дракона". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

В новом полнометражном фильме ему предстоит спасать друга по имени Кронк, а вместе с этим и учить маленьких зрителей ценностям дружбы. Съев волшебный камень, Кронк стал сильным и большим, и его вид пугает всех вокруг. Чтобы вернуть другу прежний облик, Пороро летит к замку дракона, в котором хранится избавление от заклятья.

"Изумительный Морис". Весь мир зачитывается книгами Терри Пратчетта, в которых нечто полезное и вдохновляющее для себя находят читатели разных возрастов. Полнометражный фильм о толстом котике Морисе, сделанный по мотивам его книг, предназначен для зрителей старше шести лет и рассказывает им о дружбе и о том, как маленькими шагами можно бороться со злом.

"Изумительный Морис. Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Котик Морис вместе с говорящими грызунами путешествует по городам и спасает местных жителей от нашествия крыс. Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья сталкиваются с настоящим злом, которому бросают вызов. Главного героя озвучил Сергей Бурунов.

"Белль и Себастьян. Новое поколение". Большую белую собаку Белль и мальчика Себастьяна придумала французская писательница Сесиль Обри, написав книгу об их трогательной дружбе во времена Второй мировой войны. Этот сюжет стал основой нскольких фильмов, и впервые режиссер Пьер Коре перенёс его в наши дни.

"Белль и Себастьян. Новое поколение". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

В "Новом поколении" Себастьяну всё так же 10 лет, и он проводит каникулы в деревне у бабушки в горах. Здесь он встречает Белль, с которой плохо обращался хозяин. Белль и Себастьян становятся настоящими друзьями, и мальчик готов на всё, чтобы защищать собаку.

Уроки жизни

"Три кота". Российский мультсериал, который пользуется огромной популярностью из-за обаяния главных героев, можно посмотреть с самыми маленькими детьми. Это история о том, как семейство мамы-кошки, папы-кота и их детей, очаровательных Компота, Коржика и Карамельки, попадают в самые разные бытовые ситуации и учат зрителей, как из них выходить.

"Три кота". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Мама-кошка занимается дизайном детской одежды и следит за хозяйством, а Папа-кот старается ей помогать, но у него это не всегда получается в силу рассеянности. Зато котята всегда готовы к новым приключениям, через которые дети и будут познавать мир.

"Команда Матч". А этот российский мультсериал понравится всем маленьким зрителям, которые интересуются спортом - или же поможет им полюбить важное и полезное занятие. Команда забавных зверушек очень любит активно двигаться и постоянно придумывать себе приключения.

"Команда Матч". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Их тренер, известный чемпион Лев Борисович, не просто следит за спортивной жизнью зверят, но и придумывает необычные способы для того, чтобы их результаты стремились ввысь. Любительскую команду замечают в спортивном сообществе, и теперь им предстоит узнать, что такое профессиональный спорт, в котором не обходится без конкуренции.