Чётко о чутком: новый сериал "АльфаРомео" помирит феминисток и настоящих пацанов

Можно ли перевоспитать "типичного альфача"? Как противостоять "токсичной маскулинности", а главное, как разглядеть за типажом и стереотипами реального человека? Сегодня, 18 августа, в онлайн-кинотеатре START состоится премьера 11-серийной молодёжной комедии "АльфаРомео". Главные роли исполнили Кристина Кучеренко ("Два холма", "Смычок") и Антон Артемьев ("По-мужски").

Активистка Даша (Кристина Кучеренко) из провинциального Жигулёвска мечтает реализовать свой просветительский проект и доказать важность феминизма в родном городе. Чтобы получить грант и осуществить желаемое, ей нужно стать популярной блогеркой.

Сериал "АльфаРомео". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Даша решается переехать в Москву и начинает снимать сюжеты об исправлении токсичного "альфача" и бойца без правил Антона (Антон Артемьев), которого встречает по дороге в поезде. Парень не готов к перевоспитанию и полностью уверен в своей правоте, но соглашается участвовать в эксперименте при одном условии.

Сериал "АльфаРомео". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Главную роль исполнил Антон Артемьев, которому в качестве подготовки к съёмкам пришлось заниматься боксом 5 раз в неделю и ходить в спортзал, в котором тренируются чемпионы мира и бойцы лиг Hardcore, Top Dog, а вдохновлялся при создании Антона самыми разными образами - от Тома Харди в "Воине" до бойца Артура Акаба.

Кристина Кучеренко для роли читала про первых суфражисток и феминисток, изучала блоги фемактивисток. Её Даша - собирательный образ, у которого нет конкретного прототипа. "Даша получилась немного вспыльчивей, чем я, но она мне близка. Она твёрдо верит в свои убеждения, транслирует ценности равенства. Я понимаю её намерения сделать мир вокруг лучше", - делится актриса.

Сериал "АльфаРомео". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "АльфаРомео". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "АльфаРомео". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "АльфаРомео". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

В сериале также сыграли: Денис Власенко ("Happy End"), Валентина Ельшанская ("Моя большая тайна"), Фёдор Лавров ("Карамора", "Хороший человек"), Алексей Макаров ("Солдаут"), Эвелина Блёданс ("Стриптизеры"), Кирилл Батишта ("Моя большая тайна", "Беспринципные 2") и другие.

В день премьеры в онлайн-кинотеатре будут доступны сразу три первые серии, далее - по одному эпизоду в неделю до 20 октября.