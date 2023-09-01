Чего ждать от продолжения скандального сериала "Жизнь по вызову" про закулисье эскорт-бизнеса

Сегодня, 1 сентября, в онлайн-кинотеатре Kion от МТС состоится премьера второго сезона эротической драмы "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным . В основе сюжета лежат реальные истории девушек, втянутых в нелегальный бизнес эскорт-услуг.

Листая ленты соцсетей, мы часто видим красивых девушек, позирующих на фоне лазурных пляжей Дубая. Яхты, частные джеты, дорогое шампанское и мини-бикини стали неизменными атрибутами успеха в Сети. Но в 90% случаев за всей этой роскошью стоят мужчины, платящие за секс. В цепочку "товар - купец" встроена куча структур, греющих руки на клиентских деньгах. Тут и с виду приличные модельные агентства, и сутенёры, и пиарщики, и персональные агенты, и менеджеры дорогих отелей. Авторы сериала "Жизнь по вызову" раскрывали, какую цену приходится платить участницам рынка эскорта, снаружи роскошного, но внутри полного бесчеловечного отношения, обманов, предательств, разбитых надежд и растоптанного достоинства.

Сериал "Жизнь по вызову". Пресс-служба кинотеатра Kion от МТС.

По сюжету продолжения бежавший за границу бывший владелец элитного эскорт-агентства Александр Шмидт (Прилучный) возвращается в Москву, где изощрённо мстит своим врагам - олигарху Ружинскому, разрушившему его жизнь, и Денису Викторовичу, убившему эскортниц агентства.

Сериал "Жизнь по вызову". Пресс-служба кинотеатра Kion от МТС.

Шмидт, которого все больше знают как Мэджика, возрождает свой бизнес, в чём ему помогают Антон (Кологривый) и его сестра Настя (Моряк) - брат с сестрой нужны ему для прикрытия, ведь он не может выходить из тени, пока в Москве остаются люди, представляющие для него опасность. Но главная цель Шмидта - спасти свою дочь Алину, которая назло отцу стала эскортницей и теперь подвергается смертельной опасности.



К своим ролям в продолжении вернутся Лиза Моряк, Владимир Сычёв, Никита Кологривый, Василина Юсковец, Алексей Кирсанов, Михаил Горевой и Наталья Рудова, а новых персонажей сыграют Ольга Смирнова, Анна Глаубэ, Нино Нинидзе и Ульяна Пылаева.

Сериал "Жизнь по вызову". Пресс-служба кинотеатра Kion от МТС. Сериал "Жизнь по вызову". Пресс-служба кинотеатра Kion от МТС. Сериал "Жизнь по вызову". Пресс-служба кинотеатра Kion от МТС.

"Я надеюсь, что умные люди делают правильные выводы, и что кто-то, посмотрев наш сериал, поймет, что эскорт - это не просто лёгкие деньги. Я всегда воспринимаю такое кино как наблюдение за тем, как кто-то наступил на грабли, чтобы самому для себя сделать определённые выводы. Я уверен, что кино помогает, если оно прямо и честно проговаривает сложные темы", - уверен режиссёр Сарик Андреасян.