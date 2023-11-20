Бойкая соседка Юлия Хлынина стучится в дверь и сердце тихони Егора Корешкова

Триллеры, драмеди, комедии... Каких только жанров сейчас не встретишь в телеэфире! Сегодня, 20 ноября, праздник придёт на улицу любителей романтических комедий - на канале ТНТ выйдет сериал "Соседка" с Юлией Хлыниной, Егором Корешковым и Алексеем Чадовым в главных ролях.

Проект погрузит зрителей в атмосферу советских лирических фильмов и расскажет историю о потомственном московском интеллигенте, жизнь которого круто меняется после встречи с дерзкой и обаятельной соседкой.

35-летний Фёдор Садовский - скромный директор клининговой компании, в жизни которого давно нет места ни открытиям, ни уж тем более подвигам. Последние несколько лет его единственные развлечения - работа и шахматные турниры с лучшим другом Борей. При этом на доме, в котором проживает Фёдор, висит мемориальная доска в память об его отце - знаменитом советском космонавте, в тени славы которого Фёдор живёт с самого детства.

Сериал "Соседка". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Соседка". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Соседка". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Всё меняется, когда в квартиру напротив вселяется Алёна, девушка из Сальска, которая не знает никаких границ - ни личных, ни коммунальных. На первый взгляд, между ними нет ничего общего, но незаметно для себя Фёдор влюбляется. Правда, ситуация обостряется наличием бывшего мужа Алёны - ревнивого вэдэвэшника Серёги...

Сериал "Соседка". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Соседка". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Соседка". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Соседка". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"В любые времена зрителям хочется добрых историй, в трудные - чтобы отвлечься от текущих забот, в спокойные - чтобы просто отдохнуть и посмеяться. "Соседка" - вневременная история, понятная зрителям всех возрастов. Это и история любви с узнаваемым, но интригующим любовным треугольником, и история дружбы как между взрослыми девочками, так и между взрослыми мальчиками. Кто-то, возможно, узнает в маме главного героя свою родственницу. В любом случае, несмотря на наличие весьма острых шуток, мы сделали доброе кино", - уверена креативный продюсер Ирина Аркадьева.