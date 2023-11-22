Большой и добрый: 8 ролей Михаила Пореченкова, за которые мы его любим

Для кого-то он навсегда Лёха Николаев из "Агента национальной безопасности", а для кого-то прапорщик Дыгало из "9 роты". Но на самом деле актёрский диапазон Михаила Пореченкова гораздо шире. К выходу третьего сезона "Полярного" мы вспомнили лучшие роли актёра.

1. Академик в сериале "Ликвидация" (207)

Одесса, 1946 год. После войны город наводнили преступники, которые держат местных жителей в страхе. Вызов криминальным боссам бросает глава угро Давид Гоцман, а также его напарник - майор Виталий Кречетов. Последний - фронтовик, блестящий сыщик и просто обаятельный человек. Но он не так прост, как кажется: его мотивы не всегда очевидны, а его поступки всё чаще наводят на вопрос, на чьей он всё-таки стороне.

Роль Кречетова - пожалуй, лучшая в послужном списке Пореченкова. Как минимум, это самый многослойный из его персонажей: очаровательный, загадочный, прагматичный и уверенный в себе. И актер с блеском передал его характер и натуру на экране.

2. Лёха Николаев в сериале "Агент национальной безопасности" (1999-2019)

Сериал "Агент национальной безопасности. Возвращение" Пресс-служба телеканала НТВ.

Эта роль бывшего студента театрального вуза, который находит применение свои талантам в правоохранительных органах, принесла Пореченкову первую большую популярность и любовь зрителя, прежде всего женской аудитории. После съемок в сериале артиста стали засыпать предложениями сыграть сильных и уверенных в себе мужчин. По некоторым сведениям, режиссёр фильма Дмитрий Святозаров долго не мог определиться с актёром на роль Лёхи Николаева. Тогда продюсеры решили собрать "фокус-группу" из своих сотрудниц, и те проголосовали за Пореченкова.

3. Иван Поддубный в фильме "Поддубный" (2014)

В роли настоящего спортсмена-борца, достойного человека и любящего мужчины Пореченков очень органичен! Его Иван Поддубный - сильный духом человек, для которого слова Родина и Честь - не пустой звук. Видно, что актер прожил каждый кадр. Для этой роли актеру, который всегда добивался от себя хорошей физической формы, пришлось набрать 14 килограммов.

4. Тренер в сериале "Чайки" (2022)

В центре сюжета - профессиональная и личная жизнь известного в прошлом волейболиста, а ныне тренера Максима Тополя, который берёт на себя роль наставника женской волейбольной команды "Чайки". Вспыльчивый, местами очень резкий и упрямый, нередко попадающий в скандалы, герой Пореченкова вынужден искать подход к спортсменкам и идти на компромиссы ради заветных побед. Образ своего персонажа артист, по его признанию, частично списывал с легендарного тренера Николая Карполя.

Кадр из сериала "Чайки". Пресс-служба телеканала "Россия 1" и кинокомпании "Марс Медиа".

5. Адвокат Вениамин в сериале "Небесный суд" (2011)

Адвокаты Андрей и Вениамин каждый день проводят в судебном зале. От обычных юристов их отличает одно: процессы, в которых они участвуют, происходят в загробном мире. Цель каждого заседания - определить, где окажется душа человека, в раю или в аду. Герои стараются быть справедливыми и беспристрастными, пока однажды подсудимым не оказывается человек, сделавший предложение вдове Андрея. Блестящий драматический выход Пореченкова, герой которого постоянного оказывается перед непростым моральным выбором.

6. Неудачник Толик в фильме "Марафон" (2012)

Толик - спортсмен-неудачник. Карьера не сложилась, жена забрала ребёнка и ушла к другому, долги бесконечно растут: в общем, ему не позавидуешь. Жизнь Толику не мила, он уже не верит, что сможет её наладить. Но однажды он знакомится с 80-летней Анной Ильиничной - старушка предлагает ему поучаствовать в марафоне в США, и Толик понимает, что для него это шанс всё изменить.

"Марафон" - наследник духоподъёмной классики вроде "Форреста Гампа" и "Несломленного" (герои обоих фильмов тоже бегуны): персонаж Пореченкова своим примером тоже доказывает, что никогда не стоит опускать руки.

7. Парвус в сериале "Троцкий" (2017)

Конечно, самая яркая роль в этом сериале принадлежит Константину Хабенскому, который сыграл Троцкого, но каким эффектным, каким отвратительно лощёным предстает Александр Парвус в исполнении Пореченкова. Образ этого знаменитого бизнесмена-марксиста, который был агентом немецких спецслужб, вылеплен Пореченковым с блеском. Его герой буквально мелким бесом рассыпается вокруг героя Константина Хабенского.

8. Витя Мясник в сериале "Полярный" (2019-2023)

Сериал "Полярный 3". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Экс-бандит Витя давно отошёл от дел и занимался своей экофермой, пока бывший подельник не попросил его передержать на личном счету воровской общак. Витя согласился, но вскоре забыл пароль от счета и быстро стал мишенью бандитов. Чтобы спасти свою жизнь, он решил залечь дно, и выбор пал на город Полярный, расположенный далеко на севере. В итоге Мяснику настолько пришлась по душе новая жизнь, что в новом сезоне он даже неожиданно для себя становится мэром Полярного.

Пореченков всегда был хорош в комедийных ролях, поэтому харизматичный Мясник в его исполнении не стал сюрпризом. Что удивило, так это стойкость и выдержка актера: чаще всего сниматься приходилось в минусовую погоду, но Пореченков доказал, что ради колоритных ролей готов на всё.