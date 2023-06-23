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Без слёз и волос: выбираем лучший способ эпиляции к отпуску

О гладкой и нежной коже без малейшего намека на щетину мечтает каждая девушка. Существуют разные способы удаления нежелательной растительности. Одни из них дают более впечатляющий эффект, другие заставляют обращаться в салоны красоты чаще.

Эпиляция.
Эпиляция.
freepik.com/halayalex

Бритва

Самый распространённый и бюджетный метод. Его можно сравнить со стрижкой газона: эффект моментальный, но, увы, недолговечный. Спустя пару дней волоски начинают отрастать. Бритвой легко травмировать кожу. После неё бывает раздражение. Чтобы минимизировать эти последствия, используйте мужские станки. Перед процедурой распарьте кожу, брейте по направлению роста волос, а не против. В конце нанесите увлажняющий крем с охлаждающим эффектом или бесспиртовой лосьон с алоэ вера.

Важно помнить! Не стоит использовать при сухой или чувствительной коже.

Шугаринг

На кожу наносят тёплую пасту, приготовленную из смеси сахара и воды. Как только состав застывает, его отрывают резким движением, удаляя растительность вместе с волосяными луковицами.

Важно помнить! Преимущества такого способа в том, что одновременно с волосками снимаются и ороговевшие частицы кожи, благодаря чему она становится нежнее. Можно использовать при любом типе кожи и даже аллергикам. Достаточно делать шугаринг раз в три недели. He рекомендуется при варикозном расширении вен. Процедура довольно болезненная. Чтобы снизить дискомфорт, наносить состав лучше небольшими дозами.

Воск

Эпиляция воском.
Эпиляция воском.
freepik.com/prostooleh

Действует по принципу шугаринга. Им можно удалять волоски над губами, подбородке и бровях каждые 2-4 недели, а на ногах, руках и в зоне бикини - раз в 4-6 недель. Холодным воском пропитывают специальные полоски. Перед нанесением на кожу их нужно разогреть в руках, приложить к телу, а потом оторвать резким движением. При горячем методе воск заранее растапливают, распределяют лопаткой, накрывают бумагой, остужают и только после этого отрывают вместе с лишней растительностью.

Важно помнить! При регулярном использовании воска волоски на теле истончаются и их становится значительно меньше. Но это весьма болезненный метод, который часто приводит к появлению вросших волос.

Крем

Эпиляция.
Эпиляция.
freepik.com/halayalex

Самый безболезненный и щадящий вид, основанный на химическом разрушении кератина - одной из главных составляющих волоса. В такие кремы и гели входят щелочные вещества, влияющие на растительность на теле. Но они не повреждают кожу! Результат сохраняется до двух недель.

Важно помнить! Этот вид эпиляции не противопоказан при беременности, но может вызывать раздражение, так что прежде стоит протестировать крем на аллергию.

Лазер

Лазерная эпиляция.
Лазерная эпиляция.
freepik.com/senivpetro

Одна из самых популярных салонных процедур. Лазерный луч нагревает волоски и разрушает луковицы и питающие их сосуды. Но растительность после сеанса выпадает не сразу, а в течение 1-2 недель. Для получения стойкого эффекта нужно 5-10 сеансов по одному разу в 2-4 недели. Практически по такому же принципу работает и фотоэпиляция, только её вспышки охватывают участки тела побольше и помогают быстрее избавляться от нежелательного волосяного покрова. Но из-за того, что 70% света поглощается не волосками, а близлежащими тканями, можно получить ожог, если не охлаждать кожу.

Важно помнить! Лазер действует лишь на растительность, содержащую пигмент меланин. Получается, что процедура не будет эффективна для седых или слишком светлых волос. Не рекомендуется во время беременности и в период лактации, при сахарном диабете, кожных заболеваниях, онкологии.

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