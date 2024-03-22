Сексуальная и беспринципная охотница за женихами объявилась на Патриках

В субботу, 23 марта, премьера нового сезона комедийного хита по мотивам рассказов Александра Цыпкина состоится на START одновременно с "Кинопоиском". Новые восемь эпизодов станут продолжением полнометражного фильма "Беспринципные в деревне" и расширит вселенную новыми сюжетными линиями.

Главный хранитель секретов самого элитного района Москвы Славик (Павел Деревянко) вернется с новыми историями — смешными, откровенными, а иногда — просто фантастическими о своих уже давних знакомых по Патрикам и тех, кто сюда только переехал.

Сериал "Беспринципные 4". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Беспринципные 4". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Беспринципные 4". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Беспринципные 4". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

У Славика в жизни сплошная турбулентность: развод с Людой, новая любовь, но старые слабости. Генерал Хадяков переживает вторую молодость, пока Валя строит карьеру певицы вместе с хитрым продюсером. Паша и Юля продолжают искать лёгкие деньги, а Рома и Вера - воспитывать ребенка и друг друга в момент, когда в их жизни появляется иностранец Стефан. Тем временем из деревни на Патрики перебираются Алёнка (Ксения Утехина) и её родители (Александр Балуев и Ирина Пегова), которым столичная жизнь тоже оказывается очень по вкусу.

В продолжении комедийного сериала по мотивам рассказов Александра Цыпкина появятся новые персонажи в исполнении Милоша Биковича, Матвея Лыкова, Анны Слю и Максима Лагашкина. Режиссёром всех сезонов выступил Роман Прыгунов.