Береги смолоду: 5 ошибок маникюра в домашних условиях

Красивые и здоровые ногти - результат регулярного ухода. На состояние ногтевой пластины влияют различные внешние и внутренние факторы, и испортить её достаточно легко. Вот 5 самых распространённых ошибок маникюра в домашних условиях, которые могут сработать во вред.

1. Не увлажняете ногти и кутикулу

Ногти, кожа вокруг них и кутикула быстро сохнут, появляются трещины и заусеницы, которые легко подцепить до крови, и маникюр выглядит неэстетично. Поэтому ежедневно утром и вечером втирайте в ногти и кутикулу масла: аргановое, миндальное либо жожоба. Или любой питательный крем для рук.



Сильно, вот прямо под корень, обрезать кутикулу не стоит: всегда есть риск занести инфекцию, да и её "рваный" вид способен испортить любой маникюр. И лучше не обрезать, а отодвигать апельсиновой палочкой, потом размягчать специальным составом (их полно в продаже) и аккуратно спиливать или срезать.

Маникюр. freepik.com/freepik

2. Неверно укорачиваете ногти

Выходя за пределы ногтевого ложа, ноготь лишается гибкости, ведь к нему больше не поступают жиры, вода и минералы. А потом мы "добиваем" его ещё бытовой химией и всевозможными механическими воздействиями, и он истончается, начинает отслаиваться, откалываться. Потому длину нужно убирать грамотно. Не спиливать её активными движениями в двух направлениях, а работать пилочкой от одного уголка ногтя к другому, в одном направлении. Если надо укоротить его значительно, то лучше делать это ножницами или кусачками, а потом пилочкой лишь придать форму.

3. Неправильно наносите и сушите лак

Маникюр. freepik.com/halayalex

Чтобы быстрее высох и был более устойчив, нужно наносить несколько тонких слоёв лака вместо 1-2 плотных. Причём каждому дать просохнуть. В противном случае покрытие пузырится и сохнет дольше. Исключение - топ-покрытие, но опять же нет гарантии, что оно не будет пузыриться.

Ещё одна плохая привычка - обновлять в течение недели прозрачным лаком маникюр, не обезжиривая при этом ноготь. Лучше воспользуйтесь не лаком, а специальными маслами, которые укрепят и оздоровят ногти. И всегда стоит помнить: горячая вода - враг любого покрытия. Мойте посуду или принимайте ванну лишь спустя несколько часов после того, как сделали маникюр. Если нужно быстро высушить лак, не суйте руки под холодную воду, она не работает в качестве ускорителя. Фен с прохладным воздухом справится с этим куда быстрее.

4. Не изучаете состав средств для ногтей

Чаще всего их изготавливают на основе нитроцеллюлозы, но её заменитель ацетобутират целлюлозы, или САВ, всё же лучше. Вот с ним и стоит искать покрытия. Он убережёт ногти от жёлтых пятен при длительном использовании лака. В числе наиболее вредных компонентов - формальдегид, толуол и дибутилфталат.



Более щадящий состав у декоративных покрытий на водной основе: они почти безвредны для пластин, но тогда нужна и база на такой же основе, и специальная жидкость для снятия. Помимо этого, ещё 20 минут после высыхания данное средство не должно контактировать с водой, иначе смоется. Пользуясь обычным лаком, помните очерёдность нанесения: сначала база, которая содержит протеины, масла, витамины, а уже потом декоративное покрытие.

Маникюр. freepik.com/kroshka__nastya

5. Неграмотно снимаете лак

К концу носки он начинает трескаться и частично отходить от края ногтя. Его так и хочется подцепить и оторвать до конца. Но вместе с ним чаще всего снимается и верхний слой ногтевой пластины. Поэтому удаляйте покрытие только жидкостью для снятия лака. А вот гель-лаки снять самостоятельно без вреда для ногтей вряд ли получится. Некоторые берут ватные диски, смоченные привычным средством для снятия лака, прикладывают их к ногтю, оборачивают фольгой и ждут волшебного результата. Максимальный эффект в итоге - разбухший лак, который потом спиливается абразивной пилочкой, травмирующей ноготь. Поэтому лучше доверить удаление геля профессиональным мастерам.