5 января
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Барские замашки: фильм "Холоп 2" установил несколько кассовых рекордов и заставил Чебурашку прижать уши

Барские замашки: фильм "Холоп 2" установил несколько кассовых рекордов и заставил Чебурашку прижать уши

Новогодние каникулы - лучшее время для кинопрокатчиков. Почти все кассовые рекорды российского кино были установлены в дни школьных каникул и длинных выходных. Нынешний год не стал исключением. В первый день 2024 года начался показ продолжения "Холопа" и новой семейной сказки "Бременские музыканты" и зрители не оставили это без внимания.

"Холоп 2".
"Холоп 2".
Пресс-служба "Централ Партнершип".

Комедия "Холоп 2" режиссёра Клима Шипенко феноменально стартовала в прокате и всего за три дня достигла отметки кассовых сборов в миллиард рублей. Это новый рекорд отечественного проката. Как свидетельствует статистика Единой информационной системы, в свой дебютный день "Холоп 2" заработал в отечественных кинотеатрах 314,7 миллиона рублей.

Второй день "Холопа 2" в прокате ознаменовался ещё одним примечательным достижением - за 2 января картина заработала 425 миллионов, обойдя "Чебурашку", который в этот день прошлого года собрал 369 млн, а 5 января обогатился на 404,45 мл. У кого теперь повернётся язык назвать его холопом? Самый настоящий барин кинопроката! И у комедии про перевоспитание мажорки есть все шансы побороться даже за корону лидера отечественного проката и обойти "Чебурашку", но многое будет зависеть от его выносливости.

&quot;Холоп 2&quot;.
"Холоп 2".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Для сравнения, первая часть " Холопа" стартовала с результатом в 46 "жалких" миллионов рублей. Тогда лента благодаря мощному сарафану по-настоящему разогналась через неделю. Итоговые сборы составили 3,08 млрд рублей, и этот рекорд держался 3 года, пока его не сместил "Чебурашка", собрав 6,8 млрд.

Для режиссёра Клима Шипенко это второй подряд кинопроект, который заработал более миллиарда рублей. Менее года назад в прокат была выпущена его комическая драма "Вызов", преодолевшая отметку в два миллиарда. Вероятнее всего, "Холопу 2" также не составит труда не только повторить, но и превзойти этот результат.

&quot;Бременские музыканты&quot;.
"Бременские музыканты".
Пресс-служба "Централ Партнершип".

Уверенно стартовала в прокате и музыкальная сказка "Бременские музыканты", которая заработала за первый день проката 211 млн рублей. Это рекордный результат для сказок: два года назад "Последний богатырь. Корень зла" закончил 1 января со 156 млн рублей на счету. В четверг экранизация известного мультфильма тоже перевалит через отметку в заветный миллиард.

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