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Аромат весны: какой парфюм выбрать

У весны свои требования: смелые решения, яркие краски, сильные ароматы. Парфюмерные магазины представляют новые ароматы, среди которых нужно найти свой.

Парфюм.
Парфюм.
freepik.com/Racool_studio

Запах женщины

Любая классификация ароматов сегодня весьма условна. Золотой стандарт - деление парфюмов по доминирующим нотам - постепенно устаревает. Наряду с классическими цветочными или восточными ароматами всё чаще появляются цветочно-древесные, фруктово-ориентальные или цветочно-гурманские запахи, которые невозможно отнести к какой-то одной категории.

Теряет актуальность и разделение запахов по гендерному признаку. Ноты, традиционно использовавшиеся в мужской парфюмерии, становятся хитом в женских ароматах, как это произошло со знаменитым удом (агаровое дерево). И наоборот, сильный пол уже не прочь благоухать цветами и фруктами.

Парфюмеры считают, что правило "на работу - лёгкий цветочный, на свидание - восток" уже в прошлом. А значит, вы можете летом носить древесные шлейфовые ароматы, а зимой и осенью - цитрусовые. Выбирайте то, в чём вам комфортно и забудьте про условности.

Единственный закон, который вряд ли когда-нибудь упразднят, гласит: чтобы быть замеченной, утром достаточно нанести пару капель парфюма, в то время как вечером позволительно в два раза больше. Не забывайте об этом!

Парфюм.
Парфюм.
freepik.com/rawpixel.com

Как выбрать парфюм?

Зайдите в магазин утром - в это время обонятельные рецепторы максимально восприимчивы. Начинайте пробовать ароматы с лёгких - цитрусовых и цветочных парфюмов, затем переходите к амбровым и мускусным. Если нужный так и не найден, сделайте перерыв и лишь потом возобновляйте поиски.

Помните, первое впечатление от аромата может быть обманчивым. Нанесите каплю туалетной воды на шарф или чистый участок кожи, соприкасающийся с одеждой. На ткани запах сохранится дольше, и вы сможете почувствовать, как раскрывается аромат.

Один из самых распространенных мифов - "если не чувствуешь аромат, значит, он твой". На деле обонятельные рецепторы адаптируются к собственному запаху за 15-30 минут, независимо от того, какой аромат вы "надели".

Мода на ароматы, как и на наряды, циклична. Вдоволь наигравшись с благородными древесными нотами, парфюмеры вновь возвращаются к женственным цветочным запахам.

Аромат в подарок

Выбрать аромат-презент - задача не из простых. Даже если подруга в восторге от вашего парфюма, на её коже он может раскрываться совершенно по-другому. На конечный результат влияют и гормональный фон, и особенности кожи, и масса других факторов.

Заранее узнайте, какие запахи нравятся адресату, и подберите что-то похожее. Можно поэкспериментировать с парфюмами модных домов. Если девушка без ума от клетки Burberry или мечтает о платье Dior, вероятно, ей придутся по вкусу ароматы той же марки. Ещё один вариант - приобрести аромат-бестселлер.

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