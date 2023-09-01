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Анна Уколова и Екатерина Стулова станут "Первокурсницами" и познают все прелести жизни в общаге

4 сентября в эфире ТНТ начнётся показ нового сериала "Первокурсницы". Главные роли во вдохновляющей истории о том, что начинать жизнь с начала никогда не поздно, сыграли Анна Уколова ("Домашний арест") и Екатерина Стулова ("Жуки"). Их героини Настя и Жанна, две подруги, к своим 40 годам поняли, что пробовали в жизни многое, а вот для себя ещё не жили, но цифра в паспорте - это не повод, чтобы бояться перемен.

Сериал "Первокурсницы".
Сериал "Первокурсницы".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Все мы в юности мечтали о будущем и по-разному представляли свою жизнь через десятки лет. Но мало у кого желаемое совпало с действительностью. Так вышло и с подругами Жанной и Настей, которые, встречая миллениум в стенах общежития, пожелали друг другу добиться всего, чего они хотят, и обязательно открыть роскошный ресторан где-нибудь на берегу моря. Но судьба сложилась иначе. И Жанна, и Настя бросили институт после первого курса.

Сериал &quot;Первокурсницы&quot;.
Сериал "Первокурсницы".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

После того как Настины сыновья уходят в армию, а Жанна узнаёт об измене мужа, подруги встречаются и жалеют о годах, которые, как им кажется, прошли впустую. И тогда Жанна решает, что всё могло бы быть иначе, если бы они не бросили учёбу. Подруги придумывают гениальный план: вернуться в институт и заселиться в то самое общежитие, чтобы начать всё заново. 40-летним студенткам придётся нелегко и в учёбе, и в общении с молодым окружением. Но Жанна и Настя не собираются сдаваться на пути к своему счастью.

Сериал &quot;Первокурсницы&quot;.
Сериал "Первокурсницы".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"В сериале "Первокурсницы" несколько главных идей. Первая - это женская дружба, которую две героини смогли сохранить, несмотря на разницу характеров, разный образ жизни и темперамент. А вторая идея в том, что даже в 40 лет можно изменить свою жизнь. Мы все, конечно, знаем это по фильму "Москва слезам не верит", в нём есть крылатая фраза :"В 40 лет жизнь только начинается". Так и у наших девчонок. Играя "первокурсниц", мы с Аней Уколовой, конечно, вспоминали свое студенчество, к тому же мы учились в одном институте. В жизни мы дружим уже много лет, поэтому нам было легко играть подружек", - рассказывает Екатерина Стулова.

Сериал &quot;Первокурсницы&quot;.
Сериал "Первокурсницы".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Первокурсницы&quot;.
Сериал "Первокурсницы".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Первокурсницы&quot;.
Сериал "Первокурсницы".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
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