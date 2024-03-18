Анна Михалкова разрывается между семьёй и расследованиями в сериале "Васнецова"

Если сериалы НТВ - это территория брутальных мужчин, то в детективных проектах телеканала "Россия 1" тон задают прекрасные дамы. В понедельник, 18 марта, в эфире начнётся показ сериала "Васнецова", в котором героиня Анны Михалковой спустя 10 лет декрета возвращается на службу в полицию.

Вероника Васнецова когда-то работала следователем в Санкт-Петербурге, но потом, словно декабристка, отправилась за мужем (Виктор Васильев) на Сахалин, где долгие годы занималась воспитанием четверых детей, а не профессией. Но дети подросли, а брак родителей затрещал по швам. Так что после развода Вероника вместе с детьми переезжает в Калининграде, где по протекции бывшего мужа и устраивается на работу в полицию.

Сериал "Васнецова". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Васнецова". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Васнецова". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Васнецова". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Васнецова". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

В новом коллективе её принимают в штыки: начальница Лидия Зайцева (Полина Кутепова) недовольна упавшей как снег на голову, да ещё по указке сверху главой отдела, тем более, что хотела поставить на эту должность своего протеже Антона Лескова (Всеволод Болдин). Каждая серия "Васнецовой" - это и отдельное расследование, и маленький шажок на пути главной героини к взаимопониманию в коллективе и позиционированию себя уже не в качестве жены успешного человека, а хорошей матери и профессионала.

На протяжении всего сериала Вероника будет доказывать зрителям и своим коллегам, что может успешно совмещать работу и быт. Более того, семья - это её сила, а не слабость.