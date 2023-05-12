Анна Ардова и Алексей Серебряков отправятся на войну, чтобы "Спасти единственного сына"

Сегодня, 12 мая, линейка оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION от МТС пополнится сериалом Николая Хомерики "Спасти единственного сына". Это проект о женщине, узнавшей, что её сын попал в плен к террористам. Главные роли исполнили Анна Ардова, Алексей Серебряков, Дмитрий Чеботарев и Валерий Степанов, чью сюжетную линию многие будут сравнивать с ролью Сергея Бодрова из "Войны" Алексея Балабанова.

Врач Лика Булатова (Анна Ардова) узнаёт, что её сын Василий (Валерий Степанов) пропал во время отдыха в Греции. Следователи ФСБ подозревают, что молодой человек примкнул к террористической организации и теперь объявлен в международный розыск Женщина отказывается в это верить. Лика знает, что парень принял ислам, но это не значит, что он террорист.

Сериал "Спасти единственного сына". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Спасти единственного сына". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Спасти единственного сына". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Лика уверена: её сына похитили. Она находит и просит о помощи биологического отца Василия Павла (Алексей Серебряков), с которым не виделась уже более 20 лет. Его карьера и личная жизнь не сложились, он успел отсидеть в тюрьме и пустил свою жизнь под откос. Вместе они отправляются в чужую страну, где ведут опасные поиски, попадают в зону боевых действий и каждый день они смертельно рискуют, обретая новый смысл жизни. У них одна цель - спасти единственного сына, вытащить его из плена живым.

Бывшим любовникам предстоит отправиться в чужую страну, научиться слышать друг друга и эффективно работать вместе, чтобы докопаться до истины и спасти Василия, который на самом деле попал к сирийцам по ошибке.

Сериал "Спасти единственного сына". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Спасти единственного сына". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Спасти единственного сына". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Несмотря на то, что герои находятся в стране, раздираемой войной, и вынуждены взаимодействовать с вооружёнными до зубов боевиками, продюсер сериала утверждает, что это прежде всего история о любви, дающей силы бороться за то, что тебе дорого. "Мы сняли этот проект о любви, побеждающей всё, о любви, дающей силы жить и бороться за любимых, - говорит Наталья Лазарева. - Мы хотели показать, как характер русской женщины с его невероятной силой, способностью сострадать и умением не сдаваться, проявляется в непривычных и сложных обстоятельствах. Одним из залогов успеха фильма всегда является попадание актёра в роль. На мой взгляд нам это удалось. Анна Ардова, нежная и одновременно сильная, воплотила образ русской женщины в широком смысле этого слова.

Сериал "Спасти единственного сына". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Прославленный режиссёр Николай Хомерики снял этот сериал давно, когда ещё тема глобального терроризма воспринималась особенно остро. Сейчас сюжет "Спасти единственного сына" уже не кажется столь актуальным, однако сериал всё равно смотрится интересно.