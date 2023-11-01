Алоэ, герань и каланхоэ: так ли полезны домашние растения

Мы привыкли считать, что цветы украшают наше жилище и приносят большую пользу. Особую любовь заслужили лекарственные растения, которые обладают целебными свойствами. Они обитают дома у многих людей, их берегут, холят и лелеют в надежде, что когда-нибудь и они послужат нашему здоровью. Но не таят ли наши зелёные питомцы опасности для нас?

Герань (пеларгония)

Польза. Дезинфицирует и дезодорирует воздух. Кроме того, она помогает при головной боли. У герани мощная положительная энергетика. Чтобы восстановить силы после тяжёлого дня, знающие люди советуют посидеть рядом с геранью. Возможно, поэтому в древности с её помощью изгоняли злых духов.

Эфирное масло герани успокаивает нервную систему, улучшает сон, снижает действие стрессов. Полезна пеларгония при простудных заболеваниях, она хорошо снимает боль при отитах и ангинах.

Вред. Эфирное масло, выделяемое в воздух листьями герани, может спровоцировать аллергию, реакция которой схожа с простудой: насморк, чиханье, болевые ощущение в горле. У аллергиков оно способно вызвать приступ бронхиальной астмы. Категорически запрещено использование герани маленьким детям, пожилым людям, а также при беременности и кормлении грудью, индивидуальной непереносимости, гастрите, язве или тромбофлебите.

Алоэ

Польза. Это вечнозелёное растение можно встретить практически в каждом доме. Сок алоэ

обладает слабительным, бактериостатическим и бактерицидным действием в отношении различных микробов. Свежий сок алоэ эффективно лечит раны, ожоги и другие повреждения кожи.

Алоэ. freepik.com/wirestock

Сироп из сока алоэ с железом назначают как общеукрепляющее средство. Алоэ благотворно влияет на многие внутренние человеческие органы, особенно на желудок и пищеварительную систему, способствует уменьшению сахара в крови, обладает заживляющим эффектом, применяется при лечении болезней дыхательной системы, помогает при лечении простудных заболеваний. В официальной медицине широко используется в изготовлении различных лекарств широкого спектра действия, применяется в офтальмологии и косметологии.

Вред. Людям, страдающим заболеваниями почек, печени, сердечно-сосудистой системы, гипертонией, острой диареей, в возрасте старше 40 лет не стоит употреблять сок алоэ внутренне, а также необходимо ограничить и наружное применение. Препараты из алоэ представляют большую опасность при кровоточащем геморрое. Растение противопоказано употреблять при воспалительных заболеваниях малого таза, воспалениях ЖКТ и женщинам при обильных менструациях, маточных кровотечениях, при миомах и фибромиомах. Алоэ способно вызвать воспаление толстой кишки, так как оно усиливает перистальтику (непроходимость кишечника).

При беременности алоэ запрещено принимать в любом виде. Нельзя применять растение при злокачественных заболеваниях. Так как алоэ - сильный биостимулятор, оно может ускорить рост опухолевых клеток.

Каланхоэ

Польза. Широко используется в народной медицине. Для лечения применяют сок этого растения, который стимулирует восстановление нарушенных тканей, обладает противовирусной активностью, оказывает противовоспалительное действие. Из листьев и стеблей делают мази и настойки. Сок каланхоэ и лекарства, приготовленные из него, имеют ранозаживляющие свойства. Они эффективны при ранах, ожогах, фурункулах и других повреждениях кожи. Настойки и сок, изготовленные из каланхоэ, помогают снять воспалительные заболевания ротовой полости (тонзиллит, пародонтоз, стоматит). Их же используют для лечения простудных заболеваний.

Вред. Каланхоэ противопоказано беременным женщинам и аллергикам, людям с заболеваниями печени, индивидуальной непереносимостью растения, при низком давлении, злокачественных заболеваниях. Перед применением сока из каланхоэ желательно сделать тест на наличие аллергии.