Алексей Глызин расскажет о маме, бане с Губерниевым и ДНК-экспертизе в шоу "Секрет на миллион"

В субботу, 13 января, в свой юбилей гостем нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" станет заслуженный артист России Алексей Глызин. Победитель четвёртого сезона музыкального шоу "Суперстар!" расскажет о том, с кем собирается отмечать юбилей, как следит за здоровьем, отчего не балует жену украшениями и почему ни разу в жизни не делал экспертизу ДНК.

Несмотря на солидный возраст - Алексею Глызину исполняется 70 лет, артист подтянут и собран. Он расскажет Лере Кудрявцевой о том, какую разработал для себя диету, а также поведает о том, какую важную роль в его жизни играет баня, куда он ходит не один, а в компании Дмитрия Губерниева. Причём друзья ходят в баню именно для здоровья, а не для того, чтобы выпить: оба много лет придерживаются принципов здорового питания.

Эпитет "идеальный" такому мужчине, как Глызин, прекрасно подходит. И это несмотря на то, что сам он рос без отца - его поднимала мама, о которой Алексей говорит с нежностью и любовью. Сейчас главная женщина в его жизни - жена, которая во всём поддерживает супруга и является его музой. Она поделится тем, насколько требователен муж в быту и не слишком ли настойчивы его многочисленные поклонницы.

Алексей Глызин признаётся, что ни разу в жизни не делал экспертизу ДНК. Он искренне удивился, когда ведущая шоу Лера Кудрявцева его об этом спросила. Однако вопрос этот более чем злободневный, ведь в студию "Секрета на миллион" неожиданно для артиста пришёл кровный родственник певца, который годится ему в сыновья...