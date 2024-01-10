12 января
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Александр Рогов стал главным претендентом на замену Васильеву в реанимированном шоу "Модный приговор"

Шоу "Модный приговор", не выходившее в эфир с весны прошлого года, сразу после встречи Нового года вернулось в сетку вещания Первого канала. Интриги долгожданному камбэку добавляет то, что ведущих на роли судьи и защитника выберут с помощью голосования зрителей.

Телешоу "Модный приговор".
Телешоу "Модный приговор".
Пресс-служба Первого канала.

Проект перезапустят с новой командой ведущи, Еддинственный эксперт шоу из старого состава - модный критик Эвелина Хромченко, которая останется в передаче стороной обвинения. При этом в программе поменяются судья и защитник - ими ранее были историк моды Александр Васильев, который вёл шоу 14 лет, и артистка Надежда Бабкина. Устав ждать возвращения проекта в эфир, она согласилась вести аналогичную программу "Модные VS народные" на канале НТВ, однако после премьерных выпусков она пропала из сетки вещания.

Новых ведущих для проекта выберут с помощью онлайн-голосования после того, как претенденты побывают в эфире.На роль судьи рассматривают актёра Игор Верника, стилистов Александра Рогова и Даниила Грачёва, радиоведущих Александра Анатольевича и Константина Михайлова, а также дизайнера Александра Арутюнова. Защитником в передаче могут стать телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, ведущий и музыкант Антон Лаврентьев, а также певица Мия Бойка.

Все они попробуют завоевать зрительские сердца, ведь непростой выбор авторы передачи предлагают доверить зрителям. Онлайн-голосование за новых ведущих будет объявлено после того, как все претенденты побывают в эфире.

Телешоу &quot;Модный приговор&quot;.
Телешоу "Модный приговор".
Пресс-служба Первого канала.

Очевидно, что Александра Васильева, который критиковал СВО и нелестно отзывался о ситуации в стране, вряд ли бы вернули в кресло ведущего. Проживающий в Париже историк моды дискредитировал себя сомнительными высказываниями в интервью либеральным журналистам, поэтому ему стали искать замену. Хотя он утверждает, что сам не стал продлевать контракт, поскольку у него слишком плотный график лекций в разных странах мира.

Телешоу &quot;Рогов +&quot;.
Телешоу "Рогов +".
Пресс-служба канала СТС.


Пока явным претендентом занять место ведущего выглядит Александр Рогов, который имеет богатый опыт ведения подобного рода программ. Он тесно сотрудничает с СТС. Зрителям нравится его свободная манера общения и после того как он появился в эфире Первого канала, многие решили, что "такого ведущего надо брать!"

Выбор в его пользу сделал и экс-ведущий. "Я за профессионального Александра Рогова! Надеюсь, именно он займёт место ведущего", - написал историк моды в соцсети. Узнав об этом, фаворит гонки претендентов поблагодарил Васильева за поддержку. "Это лучший и самый приятный комментарий по поводу меня в шоу", - сообщил стилист. Ведь некоторые зрители считают, что в рамках такой достаточно консервативной передачи ему будет тесно.

Телешоу &quot;Модный приговор&quot;.
Телешоу "Модный приговор".
Пресс-служба Первого канала.

"Модный приговор" выходит на Первом канале с 2007 года. Это передача о преображении героини, в результате которого она получает не только новые наряды, стрижку, макияж и профессиональные советы относительно стиля, но и уверенность в себе и своей исключительности.

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