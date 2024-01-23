А ну скорей любите нас! Какие новые русские сказки выйдут на экраны вслед за "Бременскими музыкантами"

Триумф "Последнего богатыря" и "Чебурашки" в прокате намекнул кинематографистам, что сказки - настоящая золотая жила. Реакция индустрии последовала тут же: сначала на экраны вышла семейная комедия "Баба-яга спасает мир", а вольная экранизация русской народной сказки "По щучьему велению" сорвала банк, заработав без малого 2,5 млрд рублей! Картина стала первой ласточкой или, лучше сказать, рыбкой в той череде крупных отечественных сказочных релизов, которые выйдут в России в ближайшие два-три года.

Это всё моё, родное!

Сказки - это фундамент нашего детского кино. Задолго до "Властелина Колец" и "Гарри Поттера" советские кинематографисты снимали самые лучшие сказочные фильмы в мире. Чарли Чаплин восхищался работами Александра Птушко, а Стивен Спилберг учился создавать спецэффекты на примере главного сказочника СССР Александра Роу. Новаторские и яркие фильмы довоенной поры вроде "Путешествий Гулливера", "По щучьему велению" и "Василисы Прекрасной" помогали воспитывать детей в согласии с нравственными идеалами страны, прививали любовь к родине.

Наш ответ Западу

Следующая волна сказок случилась в 1970-е, в период застоя: на советском телевидении вышла передача "В гостях у сказки", а на больших экранах появлялись новые экранизации фольклорного творчества. Главные герои

противостояли силам зла, чужеземцам и монстрам, как в фильмах "Иван да Марья", "Финист - Ясный сокол" и "Варвара краса, длинная коса", - или вспоминали о героическом прошлом народа, как в "Илье Муромце".



Конечно, это был идеологический ответ общества на вызовы холодной войны. А ещё - попытка поиска национальной идентичности. Идеологи страны считали, что через сказки дети могут познакомиться с патриотическими ориентирами и получить основу для создания новых смыслов. Такое кино вновь возвращается к нам сейчас - в переломный момент, когда голливудские герои ушли с наших экранов, а российскую культуру пытаются отменить.

Старые сказки на новый лад

"По щучьему велению". Пресс-служюа телеканала "Россия 1".

Для отечественных кинематографистов, ориентирующихся на массового зрителя, такое решение видится чуть ли не единственно верным. Анимационная эпопея о богатырях, рекордные сборы "Чебурашки", успех "Конька-горбунка" и трёх частей "Последнего богатыря" - говорят сами за себя: сказочные герои на коне. Успех в новогодние каникулы "Бременских музыкантов" только подтвердил этот тренд.

Отсюда - волна ремейков советской детской классики на новый лад. Какие-то представляют собой диалог реального настоящего и вымышленного прошлого, как "Последний богатырь", какие-то освежаются при помощи современных технологий и сюжетных поворотов ("По щучьему велению"), а какие-то и вовсе открывают новые направления, как грядущий мультсериал "Киберслав" - совмещение истории Древней Руси с киберпанком.

"По щучьему велению". Пресс-служюа телеканала "Россия 1". "По щучьему велению". Пресс-служюа телеканала "Россия 1". "По щучьему велению". Пресс-служюа телеканала "Россия 1".

"Любители книги могут найти её ровно там, где оставили, - на книжной полке. Самое плохое, что можно сделать с "Буратино", - снять ровно так, как написано. Это миллион раз делали до нас" - так об этом сказал сценарист Андрей Золотарёв ("Лёд", "Спутник", "Притяжение"), который недавно взялся за переделку героя "Золотого ключика".

Почти все фольклорные сюжеты подвергаются переосмыслению. Например, в "По щучьему велению" хоть и нет прямых сюжетных параллелей с современной Россией, как в "Последнем богатыре", его создателям удалось интегрировать в сюжет как понятные для всех шутки в духе "как похорошела столица при царе-батюшке", так и актуальные темы и идеи нашей современной реальности, которые и большой, и маленький зритель, без сомнения, считает и поймёт.



Картины на известные сюжеты, но с новыми поворотами, персонажами и отсылкой к современности стали настолько популярны, что из разряда детского кино перешли в категорию фильмов для семейного просмотра. Теперь сказки снимают с размахом - большие бюджеты, спецэффекты, экспедиции по всей стране, звёзды первой величины в главных ролях. Какие же киноадаптации снимаются сегодня в России?

"Последний богатырь. Наследие": было у отца две дочери...

"Последний богатырь. Наследие". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

"Последний богатырь. Наследие" - продолжение приключений Ивана на телеэкране. События 8-серийного проекта видеосервиса START будут происходить через 20 лет после оригинальной трилогии, так что зрители увидят не только знакомых персонажей, но и новых героев.

В телеверсии Ивану (Виктор Хориняк) исполнится 50 лет. Он воспитывает двух дочерей: старшая, - богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, - начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Всё в Белогорье идёт своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь героев. Чтобы спасти сказочную страну, и жизнь собственного отца, Софье придётся отправиться в Москву прошлого, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий аферист Иван, а Марье - сразиться со злом в самом городе.

"Последний богатырь. Наследие". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. "Последний богатырь. Наследие". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. "Последний богатырь. Наследие". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. "Последний богатырь. Наследие". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. "Последний богатырь. Наследие". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Кроме актёров из оригинальной трилогии в сериале сыграют Александра Урсуляк (исполнит роль повзрослевшей Василисы), Татьяна Догилева (Зеркальце), Юлия Пересильд (молодая Баба-яга) и Александр Лыков (Соловей-разбойник). Также на экране появятся Дмитрий Лысенков, Александр Устюгов, Олег Чугунов и Никита Кологривый. Режиссёром "Наследия" - Антон Маслов, известный по фильму "Поехавшая" и сериалам "Вампиры средней полосы" и "ИП Пирогова".

В сценарии сериала прослеживается ненавязчивый феминистский флер. Если в фильмах геройствовали в основном мужчины, то в новом проекте сражаться будут и девушки.

Главной локацией станет Белогорье, вдохновением для создания которого послужили эстетика русского Средневековья XI века и иллюстрации Ивана Билибина и Аполлинария Васнецова. В самом центре сказочного города появится терем Ивана и раскидистая яблоня, которая сыграет важную роль в сюжете. Недавно съёмочная группа вернулась из экспедиции в Приэльбрусье, где снимала шикарные виды ущелей, водопадов, перевалов и горных озёр. В поисках мест, где ещё не ступала нога киношников, съёмочная группа каждый день проезжала по 800 километров. Вместе с группой с места на место перевозили и избу Бабы-яги. Сказка сказкой, а сдвинуть этот реквизит с места могли только вместе 20 человек.

Премьера сериала запланирована на осень 2024 года.

"Финист. Первый богатырь": первый парень в Белогорье

"Финист. Первый богатырь". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Сериал "Последний богатырь. Наследие" продолжит историю героя Виктора Хориняка и его семьи, а сюжетное ответвление "Финист. Первый богатырь", которое называется на индустриальном языке спин-офф, расскажет о самом неотразимом богатыре Белогорья.

"В самом начале истории наш горделивый и самоуверенный богатырь терпит крупное поражение, попадает в плен и вместе со своими друзьями - помощником Мелёхой и помолодевшей Бабой Ягой, оказывается в далёком восточном царстве. Здесь он поймёт простую истину - один в поле не воин! В "Финисте" мы сохраним юмор и ощущение авантюрного приключения. Мы надеемся, что зритель получит истинное удовольствие от сказки, наполненной волшебными аттракционами"", - приоткрывает тайну сюжета сценарист Виталий Шляппо.

"Финист. Первый богатырь". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. "Финист. Первый богатырь". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. "Финист. Первый богатырь". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. "Финист. Первый богатырь". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Съёмки проходят в Москве и Подмосковье, а за восточной экзотикой съёмочная группа во главе с режиссёром Дмитрием Дьяченко отправилась в Казахстан. Одним из мест съёмок стала декорация крепости Номад, которая была построена в 2004 году для фильма "Кочевник". Художники ленты отремонтировали стены крепости и построили вокруг них невероятно красивый, но реалистичный город Центральной Азии, будто с картин Василия Верещагина.

Читать далее "Я, конечно, не ожидал, что про моего персонажа будут снимать отдельный фильм. Для меня история по-актёрски интересна предлагаемыми обстоятельствами, в которые попадает мой герой. Помимо этого, постоянно чувствуется развитие: с героем происходят изменения, смена интересных локаций, появляются новые, яркие персонажи. Наш современный кинематограф долгое время проходил мимо сказок, а ведь там уже все есть: целая вселенная со своими супергероями. Я думаю, зритель будет очень рад возвращению на экраны любимых персонажей", - говорит Кирилл Зайцев, исполнитель роли Финиста.

Руководит съёмками Дмитрий Дьяченко, за плечами которого не только богатырская трилогия, но и кассовый хит "Чебурашка", так что на экране стоит ожидать действительно качественное и приключенческое зрелище, которое будет интересно как детям, так и взрослым.



Релиз картины запланирован на 1 января 2025 года.

"Волшебник Изумрудного города": идём дорогой трудной...

"Волшебник Изумрудного города". kino-teatr.ru

Элли, Тотошка, Страшила, Железный Дровосек, а также волшебник-мистификатор Гудвин тоже появятся на большом экране. Картину по книге Александра Волкова снимает Игорь Волошин. По задумке кинематографистов, в ленте будет использовано большое количество спецэффектов и компьютерной графики.

"Это история и для детей, и для взрослых. Для тех, кто любит аттракционы, и для тех, кто любит комедии. В фильме будет много доброго юмора, приключений и большое человеческое послание о дружбе", - говорит режиссёр.

Если вдруг кто-то запамятовал, напоминаем, что эта сказка о девочке Элли и её псе Тотошки, которых ураган переносит в волшебную страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, героям предстоит вместе с новыми друзьями - Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом - отправиться на поиски Волшебника в Изумрудный город.

"Волшебник Изумрудного города". kino-teatr.ru "Волшебник Изумрудного города". kino-teatr.ru "Волшебник Изумрудного города". kino-teatr.ru

В образе Элли предстанет Екатерина Червова, Юрию Колокольникову досталась роль Железного Дровосека, Евгений Чумак превратится в Страшилу, Артур Ваха перевоплотится в Трусливого Льва, а Светлана Ходченкова заявлена в качестве Бастинды. В картине также заняты Василина Маковцева (Гингема), Дмитрий Чеботарёв (Урфин Джус), Сергей Епишев (Людоед), Яна Сексте (Рамина), Егор Корешков (папа Элли), Софья Лебедева (мама Элли).

Читать далее "Волшебник Изумрудно города" - главный фильм следующего Нового года для самой широкой аудитории: детей и их родителей, бабушек и дедушек. Это знакомая всем с детства добрая и мудрая сказка о настоящей дружбе, взаимовыручке и важности стремления к мечте. Мы с партнёрами уверены - и приложим к этому все усилия! - что проект выведет российское кинопроизводство на новый уровень и подарит зрителям незабываемые впечатления. И речь не только об отечественных зрителях: у этой истории, хорошо известной во всем мире, безграничный международный потенциал", - говорит продюсер картины Вадим Верещагин.

Создатели обещают "передовые технологии в компьютерных спецэффектах и пластическом гриме, "сотни уникальных костюмов и реквизита, масштабные декорации" и поражающие воображение локации.

"Волшебник Изумрудного города" выйдет в прокат 26 декабря 2024 года.

"Летучий корабль": это ж надо - влюбился в царскую дочь!

"Летучий корабль". kino-teatr.ru

После канонического мультика Гарри Бардина заход на "Летучий корабль" решил сделать Илья Учитель - сын Алексея Учителя, снявший до этого спортивную драму про советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Романтическая история снимается под патронажем "Союзмультфильма", а премьера состоится накануне женского праздника.

По сюжету Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея тёмная магия и богатство, то на стороне Ивана - любовь и мечта. Он с помощью обитателей волшебного леса строит Летучий корабль, чтобы улететь на нём вместе с любимой.

"Летучий корабль". kino-teatr.ru "Летучий корабль". kino-teatr.ru "Летучий корабль". kino-teatr.ru "Летучий корабль". kino-teatr.ru "Летучий корабль". kinopoisk.ru "Летучий корабль". kino-teatr.ru

Роль Ивана исполнил Александр Метёлкин ("Перевал Дятлова", "Рашн Юг"), Забавы - Анастасия Мытражик ("Человек из Подольска", "Её секрет"), царя - Леонид Ярмольник, Поля - Андрей Бурковский, а Анна Уколова появится в неожиданном образе Соловья-Разбойника. Певица Полина Гагарина перевоплотится в ведьму Леди Джейн, чья роль была написана специально для киноэкранизации. Также в фильме появятся анимированные персонажи.

Создатели называют экранизацию "Летучего корабля" красочной музыкальной комедией, в которой прозвучат легендарные песни Максима Дунаевского и Юрия Энтина.

Читать далее "Сказка о том, как не предавать свою мечту, актуальна в любые времена. Фильм рассказывает любимую зрителями историю современным киноязыком. Мы видим своей задачей не повторить, а удивить: в фильме мы значительно развили событийный ряд, обогатив его новыми драматургическими поворотами - неожиданными и интригующими. Уверен, никто не останется равнодушным", - говорит режиссёр Илья Учитель.

"Летучий корабль" выйдет в прокат 7 марта 2024 года

"Домовёнок Кузя": Нафаня, спасай!

"Дом для Кузьки". Скриншот

В 1977 году Татьяна Александрова выпустила детскую сказку "Кузька в новой квартире". Через несколько лет писательница скончалась и не успела выпустить две оставшиеся части планировавшейся литературной трилогии. Муж Татьяны, поэт Валентин Берестов, поклялся опубликовать книги. В скором времени ему предложили адаптировать для экрана оригинальную сказку. Мультфильм "Дом для Кузьки" вышел в 1984 году, приобрёл всесоюзную популярность, что помогло опубликовать оставшиеся книги о приключениях домовёнка.

Производством ремейка занимается студия Сарика Андреасяна, в планах которой ещё экранизация сборника Виктора Драгунского "Денискины рассказы" и киноадаптация книги Эдуарда Успенского "Дядя Фёдор, пёс и кот". Образы домовых Кузи и Нафани создадут с помощью компьютерной графики, а постановкой руководит Виктор Лакисов, ранее снявший анимационный фильм "Крякнутые каникулы".

"Домовёнок Кузя" выйдет в прокат 19 декабря 2024 года

"Огниво": русская версия

"Огниво". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Режиссёр-многостаночник Александр Войтинский, войдя во вкус во время съёмок фильма "По щучьему велению", без перерыва и промедления взялся за "Огниво", фильм по мотивам одноимённого произведения Ганса Христиана Андерсена.

В русской версии сказка про солдата, который с помощью волшебного огнива и трёх собак с гигантскими глазами обрёл супругу-принцессу и целое царство, будет существенно переработана и превращена чуть ли не в русскую народную. Там будут царь Берендей, злодей Лиходей, слуга Балалай и так далее. Солдат превращается в Ивана - паренька, который бродит по свету в поисках себя и лучшей доли и любит байки рассказывать, что он на самом деле заграничный принц, просто его заколдовали, превратив в обычного человека.

"Огниво". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Огниво". Пресс-служба телеканала "Россия 1". "Огниво". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

А принцесса, то есть царевна (ей 12 лет, так что романтическая линия исключается) окажется внутри огнива - туда её заточил тот самый Лиходей с помощью заклинаний из волшебной книги. Её отца, царя, он заставил исчезнуть, а царицу - потерять всякую память о семье, после чего уселся править рядом с ней.

Главные роли - Ивана и спрятанной в огниве принцессы - сыграют Роман Евдокимов и Антонина Бойко. А ещё в фильме снимаются Михаил Трухин, Ирина Старшенбаум, Виталий Хаев, Юрий Кузнецов, Сергей Марин.

В фильме будет много визуальных эффектов и компьютерной графики. Она окрасит путешествие героев - через невиданные дали высоко в горы, через преодоление сокрушительного шторма в подземное царство и через облака на воздушном шаре в Небесный сад. Нас ждёт волшебство: огниво, книга заклинаний, ожившие перо и чернильница. Ещё в фильме будут подземное царство колоритного народца гмуров (так на Руси называли хмурых, молчаливых, нелюдимых людей), полёт на воздушном шаре, дивная птица в Небесном саду, говорящий ворон и механическая лошадка по имени Куда-надо.

Премьера сказки "Огниво" запланирована на 2024 год.

"Хозяйка Медной горы": уральский фольклор оживёт в сказах Бажова

"Хозяйка Медной горы". ulovist.ru

Недавно было объявлено о планах студии "Марс Медиа" сделать киноверсию "Хозяйки Медной горы" Павла Бажова. Новое прочтение знаменитого произведения откроет серию экранизаций, создающую уникальную "Вселенную Урала" в жанре семейного фэнтези.

Персонаж получил известность благодаря сборнику рассказов "Малахитовая шкатулка", написанных Бажовым в 1940-х годах. Яркий, мифический образ духа хозяйки Уральских гор, покровительницы творчества и хранительницы богатств, скрытых в земных недрах, появлялся в нескольких экранизациях советского и российского кинематографа (фильм 1946 года "Каменный цветок", мультфильмы "Серебряное копытце", "Горный мастер"). Сюжетные линии бажовских сказов были использованы и в семейном фэнтези "Книга мастеров".

По сюжету юная барская дочь Катя влюблена в простого камнереза Данилу. Чтобы задобрить отца и получить его согласие на неравный брак, девушка уговаривает молодого человека пойти на сделку с могущественной владычицей местных земель - Хозяйкой Медной горы. Данила соглашается и пропадает без вести. Теперь Кате предстоит не только отыскать возлюбленного, встретив на своём пути самых разных магических существ, но и узнать тайну своего рождения.

В настоящий момент Екатерина Мавроматис пишет сценарий для первого фильма, производство которого начнётся в 2024 году. Как подчеркнул продюсер Рубен Дишдишян, первый фильм положит начало целой серии фэнтези.