Краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» стартовал в Барнауле 24 мая. В нем принимают участие 16 швей из различных городов и районов Алтайского края.

За звание лучшей швеи в Барнаул съехались побороться мастерицы со всего Алтайского края.

Авангард швейного сообщества

Ежегодный краевой конкурс «Лучший по профессии» проводится на Алтае с 2015 года. Его организаторами выступают: Управление по труду и занятости населения (УТЗН) Алтайского края и региональное министерство промышленности и энергетики. Индустриальным партнером стало «Спецобъединение «Алтай».

Конкурс проводится на площадке образовательно-производственного центра легкой промышленности АК, созданный в 2022 году на базе Алтайской академии гостеприимства в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Заведующая центром Инна Мазина возглавила жюри конкурса. Приветствуя конкурсантов, она назвала их авангардом и лицом профессионального швейного сообщества Алтайского края.

Сложное изделие

В текущем году на конкурс заявлено 16 участников, им предстоит изготовить женское платье-халат. Это достаточно сложное изделие медицинского назначения, объем и качество работ предполагает квалификацию не менее, чем 4-го разряда. Изделие содержит ряд усложняющих элементов.

На изготовление отводится четыре часа. Всего существует четыре блока критериев оценки. Прежде всего, оценивается соблюдение техники безопасности, затем — качество строчек и швов, причем 16 показателей будут оцениваться по отдельности.

Участницам конкурса предстоит изготовить женское платье-халат — достаточно сложное изделие медицинского назначения. Фото предоставлено Управлением Алтайского края по труду и занятости населения.

Наталья Третьякова,

заместитель начальника УТЗН Алтайского края:

Алтайский край очень силен в традициях конкурсов профессионального мастерства и наставничества — мы пионеры в этом направлении. По номинации швея конкурс проводится в четвертый раз. Самой молодой конкурсантке 31 год, а у самой старшей — 31 год стажа.

В экспертную группу входят ведущие технологи швейных предприятий Барнаула. Участники представляют Барнаул, Заринск, Белокуриху, Рубцовск, Егорьевский район.

Швей много не бывает

Профессия «швея» на рынке труда Алтайского края весьма востребована — за 2022 год в службу занятости поступило 1700 соответствующих вакансий. По данным алтайского минпромэнерго, в регионе работает более тысячи швей. На Алтае реализуется крупнейший в России инвестпроект в сфере легкой промышленности, его осуществляет «БТК групп».

Илья Финенко,

замминистра промышленности и энергетики АК:

Швея в самые сложные периоды выходит на первый план. Когда начался ковид, многие из вас отшивали защитную одежду для наших медиков, когда началась СВО, многие из вас стали шить для армии форму и специализированные изделия, поэтому роль швей нельзя переоценить.

Приветствуя участниц конкурса, замминистра заявил, что волноваться им не стоит, поскольку сам факт участия швей в этом конкурсе доказывает, что они — лучшие. Илья Финенко назвал их элитой швейной отрасли Алтайского края.

За звание лучшей швеи в Барнаул съехались побороться мастерицы со всего Алтайского края. Фото предоставлено Управлением Алтайского края по труду и занятости населения.

Популяризация профессии

Посредством конкурса его организаторы стремятся, в том числе, повысить популярность профессии швеи. В этой области, как и в прочих, наблюдается дефицит кадров.

Евгений Примак,

директор «Спецобъединения «Алтай»:

Конкурс для нас важен, поскольку профессия швеи является основной для нашего предприятия на сегодняшний день и ее популяризация играет очень важную роль. На сегодня у нас имеется 100 сотрудников и 50 свободных вакансий.

По мнению Евгения Примака, дефицит кадров коренится в тех временах, когда отечественные предприятия утратили способность конкурировать с бурно развивавшейся китайской легкой промышленностью, выпускавшей вещи по низким ценам.

Как решается кадровая проблема отрасли

Полностью Решить кадровую проблему планируется за счет стартовавшего в 2022 году проекта «Профессионалитет» госпрограммы РФ «Развитие образования» по направлению «легкая промышленность». В рамках проекта для предприятий легкой промышленности Алтайского края будут готовить необходимое количество швей с гарантированным их трудоустройством.

Первые 125 студентов уже проходят обучение по современным стандартам на новом оборудовании, из них: 100 человек по направлению «оператор швейного оборудования» в «Алтайской академии гостеприимства» и 25 человек — по направлению «портной» в «Заринском политехническом техникуме».