Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стартует 10 апреля г. Барнаул.

Торжественное открытие мероприятия состоится на площадке около стелы «Город трудовой доблести» и на Центральной набережной реки Обь в 13.00 часов.

Посетителей ожидают фото-зоны, активности на площадках крупных работодателей краевой столицы, образовательных организаций и других партнеров Кадрового центра «Работа России». Молодежь, школьники и студенты проведут время интересно и с пользой. Сувениры и горячий чай со сладостями гарантированы.

11 апреля для школьников и студентов будут организованы профтуры на ведущие барнаульские предприятия, студенты познакомятся со спецификой и условиями труда, востребованными профессиями. А старшеклассники побывают в профессиональных образовательных организациях.

12 апреля на площадке «Титов Арена» (пр. Социалистический, 93) с 10 до 14 часов более 70 работодателей краевой столицы представят свыше 4 тысяч вакансий. В том числе завод «Ротор», АО Барнаултрансмаш, ООО «Нортек», ООО «Алтайхолод», Лесная холдинговая компания «Алтайлес», МФЦ Алтайского края и другие. Представители предприятий и организаций проведут индивидуальные собеседования с соискателями. Здесь же будут представлены экспозиции образовательных организаций в т.ч. участников федерального проекта «Профессионалитет» (Алтайский транспортный техникум, Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий, Алтайский политехнический техникум, Алтайская академия гостеприимства и другие).

Молодежные организации «Движение первых» и Российские студенческие отряды организуют лекториум. Выступления спикеров будут полезны в построении карьеры. Карьерные консультанты кадрового центра «Работа России» могут горожанам написать резюме, расскажут о возможности обучения по нацпроекту «Демография», проинформируют об услугах службы занятости населения. Участники ярмарки смогут получить бесплатную консультацию адвоката. Стоит отметить, что мероприятия организует Управление Алтайского края по труду и занятости населения и Кадровый центр «Работа России» г. Барнаул в партнерстве с Министерством образования и науки Алтайского края, работодателями, общественными организациями.

Напомним, во всех территориях края региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 12 апреля. Вся программа ярмарки http://project4732543.tilda.ws/. Телефон для справок: (3852) 555-199.

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