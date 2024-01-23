В России резко вырос спрос на сотрудников-подростков

Отмечается, что в 2022 году подобных вакансий было около 14,5 тыс. объявлений. Чаще всего требуются курьеры, промоутеры, продавцы и кассиры.
Специалисты рассказали, что на российском рынке не хватает кадров, поэтому случился резкий прирост к сотрудникам подросткового возраста.
Напомним, что с 1 июня 2023 года в силу вступил закон, позволяющий принимать на работу подростков с 14 лет с письменного согласия родителя и без специального разрешения органов опеки.
Ранее altapress.ru рассказывал, как подростки пополняли семейный бюджет в алтайском Павловске 18 века.
Самое важное - в нашем Telegram-канале