23 января
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Работа и обучение

В России резко вырос спрос на сотрудников-подростков

Число доступных для подростков вакансий в России выросло почти в три раза и превысило 42 тыс. штук. Об этом сообщает "Ведомости".

Фаст-фуд.
Фаст-фуд.
СС0

Отмечается, что в 2022 году подобных вакансий было около 14,5 тыс. объявлений. Чаще всего требуются курьеры, промоутеры, продавцы и кассиры.

Специалисты рассказали, что на российском рынке не хватает кадров, поэтому случился резкий прирост к сотрудникам подросткового возраста.

Напомним, что с 1 июня 2023 года в силу вступил закон, позволяющий принимать на работу подростков с 14 лет с письменного согласия родителя и без специального разрешения органов опеки.

Ранее altapress.ru рассказывал, как подростки пополняли семейный бюджет в алтайском Павловске 18 века.

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