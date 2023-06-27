В краевой столице состоялась Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Ярмарка собрала участников разных возрастов, от школьников, студентов и выпускников, до соискателей работы. Неформальная обстановка позволила гостям провести время приятно и с пользой: найти работу, определиться с выбором учебного заведения или найти занятие по интересам.

Для посетителей работали тематические площадки с экспозициями образовательных организаций и работодателей — партнеров службы занятости. Жители и гости краевой столицы могли посетить тренинги и мастер-классы от приглашенных экспертов, а также получить карьерные консультации специалистов Кадрового центра «Работа России».

На ярмарке ведущие работодатели города традиционно представили актуальные вакансии в разных сферах: от промышленности, здравоохранения и образования до торговли и сферы услуг.

АО «Барнаултрансмаш», АО АПЗ «Ротор», ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий», КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр Алтайского края», КАУ «МФЦ Алтайского края», торговые сети «Розница К-1», «Аникс» и другие работодатели предложили соискателям более 4 тысяч вакансий.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России». Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России». Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России».

В ходе мероприятия ряду компаний удалось отобрать необходимых кандидатов для трудоустройства.

В целом, ярмарка прошла для нас результативно. В ходе нее мы подбирали линейный и офисный персонал и пригласили на повторное собеседование 16 соискателей. У каждого из соискателей разные опыт работы и образование. Отмечу, что мы готовы принимать сотрудников без опыта, на предприятии есть возможность пройти обучение в процессе работы, — говорит Екатерина Мокшанова, специалист по подбору персонала ООО «БТК-Групп».

Ярмарка ценна для нас тем, что на ней было очень много ребят из учебных заведений и будущих студентов-целевиков. Мы встретили достаточное количество соискателей, чтобы закрыть ряд позиций, а также провели несколько профориентационных консультаций. В результате помимо заполнения вакансий, мы привлекли студентов на целевое обучение не только на текущий, но и на следующий учебный год. Начиная со школы, мы будем выращивать своих специалистов! Ждем на повторное собеседование 15 соискателей, — говорит Оксана Асинскова, начальник отдела кадров ООО УК «АЗПИ».

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России». Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России». Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России». Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России».

Для абитуриентов работали площадки ведущих образовательных организаций города Барнаула. Алтайский государственный университет, Барнаульский филиал РАНХиГС, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Позунова и другие провели мастер-классы, рассказывали о мире профессий, и помогали определиться с выбором специальности. Экспозиции учебных заведений и работодателей были взаимосвязаны. Это позволило абитуриентам познакомиться не только с возможностями образовательных организаций, но и с перспективами дальнейшего трудоустройства по выбранной профессии.

В Колледже сыроделия был интересный мастер-класс по плетению сыра-косички и изготовлению других продуктов. Меня заинтересовало обучение в этом заведении, — говорит Мария Климова, школьница.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России». Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России».

Мероприятие получилось очень интересным. Это хороший повод встретиться с коллегами, обменяться опытом и, конечно, привлечь абитуриентов. Мы проконсультировали большое количество школьников с 8 по 11 класс, интересующихся медицинской сферой. После участия в мастер-классах ребята спрашивали, как поступить в медицинский университет, какие экзамены для этого нужно сдавать. В АГМУ существует институт кураторства для школьников, интересующихся разными областями медицины. Ребята могут посещать занятия, делать научные работы, что впоследствии поможет поступить к нам учиться, — говорит Дмитрий Попов, начальник отдела профориентации Алтайского государственного медицинского университета.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России».

Экспертная площадка «ПроВыбор» собрала вокруг себя выпускников образовательных организаций. В ходе ярмарки топ-менеджеры и первые лица ведущих барнаульских компаний, а также представители бизнеса провели интересные мастер-классы и раскрыли секреты успеха при построении карьеры. Перед участниками выступили руководитель Центра стратегического планирования Наталья Бутакова, генеральный директор «БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика» Кирилл Овсянников, руководитель сети кофеен FreeMan's Стас Кадров и другие эксперты, знающие толк в построении карьеры.

На площадке мы рассказали о востребованных профессиях, о взглядах на то, как успешно стартовать в профессии. У ребят сложилось понимание, что ценит работодатель и чего он ждет от будущего сотрудника, какими качествами нужно обладать, чтобы стать успешным. В этом плане, очень важно работать с будущими специалистами, формировать мотивацию и поддерживать уже на старте, чтобы по выходу из университета у специалиста глаза горели так же, как и в начале обучения, — говорит Наталья Бутакова, руководитель центра планирования карьеры «Бутакова и партнеры».

На площадке для младших школьников разместились экспозиции организаций дополнительного внешкольного образования. Маленькие гости смогли в игровой форме познакомиться с миром профессий и найти дополнительные занятия в свободное время. Мастер-классы от МЧС России по Алтайскому краю по теме детской безопасности «В центре внимания — ребенок» ознакомили ребят с правилами безопасного поведения.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России». Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России». Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России». Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Барнауле. Фото предоставлено кадровым центром «Работа России».

В консультационном пункте Кадрового центра «Работа России» каждый обратившийся получил индивидуальную консультацию в соответствии с жизненной ситуацией. Индивидуальный подход — это основа модернизации службы занятости. Участникам предлагали программы обучения в рамках национального проекта «Демография», карьерные специалисты провели профориентационное экспресс-тестирование и оказали помощь в составлении резюме.