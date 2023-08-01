Узнайте самые последние тренды продвижения в интернете: старт образовательной программы «Запуск кампании по продвижению в Интернете»

8 августа 2023 г. в Алтайском крае стартует бесплатная федеральная программа «Запуск кампании по продвижению в Интернете». Организаторы программы — Центр «Мой бизнес» совместно с компанией «Деловая среда».

На программе участники узнают, где лучше запустить рекламу, как правильно создать профили и аккаунты для продвижения бизнеса в социальных сетях, как самостоятельно запустить рекламу в VK, как продвигать страницу в VK, где рассказать о своем блоге и многое другое.

Помимо четырех семинаров и пяти онлайн-вебинаров с экспертами, у участников будет возможность пройти онлайн-курс «Секреты рекламы в социальных сетях. Практические шаги», где обучающиеся узнают цели присутствия в соцсетях, что такое информационное поле компании и какие бывают частые ошибки рекламы в социальных сетях.

Опытные спикеры-маркетологи расскажут:

о стратегии личного маркетига и продвижения;

секретах быстрого роста: как стать популярным в социальных сетях, телеграмм СМИ;

как использовать нейросети;

как разработать стратегию омниканальности;

об эффективном взаимодействии с клиентами в мессенджерах;

секреты PR.

Спикеры программы — действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.

Принять участие в программе могут индивидуальные предприниматели, юридические лица и их сотрудники, а также самозанятые.

Для участия в мероприятии необходимо:

Заполнить заявку по ссылке https://learn.dasreda.ru/russia/22/internet?utm_source=anons. Здесь же можно найти подробное описание, спикеров и программу обучения. Зарегистрировать ИП/ООО на Цифровой платформе http://МСП.РФ.

Подробные инструкции по регистрации на цифровой платформе размещены по ссылке https://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/cifrovaya-platforma-msp/.