Узнайте самые последние тренды продвижения в интернете: старт образовательной программы «Запуск кампании по продвижению в Интернете»

На программе участники узнают, где лучше запустить рекламу, как правильно создать профили и аккаунты для продвижения бизнеса в социальных сетях, как самостоятельно запустить рекламу в VK, как продвигать страницу в VK, где рассказать о своем блоге и многое другое.
Помимо четырех семинаров и пяти онлайн-вебинаров с экспертами, у участников будет возможность пройти онлайн-курс «Секреты рекламы в социальных сетях. Практические шаги», где обучающиеся узнают цели присутствия в соцсетях, что такое информационное поле компании и какие бывают частые ошибки рекламы в социальных сетях.
Опытные спикеры-маркетологи расскажут:
- о стратегии личного маркетига и продвижения;
- секретах быстрого роста: как стать популярным в социальных сетях, телеграмм СМИ;
- как использовать нейросети;
- как разработать стратегию омниканальности;
- об эффективном взаимодействии с клиентами в мессенджерах;
- секреты PR.
Спикеры программы — действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.
Принять участие в программе могут индивидуальные предприниматели, юридические лица и их сотрудники, а также самозанятые.
Для участия в мероприятии необходимо:
- Заполнить заявку по ссылке https://learn.dasreda.ru/russia/22/internet?utm_source=anons. Здесь же можно найти подробное описание, спикеров и программу обучения.
- Зарегистрировать ИП/ООО на Цифровой платформе http://МСП.РФ.
Подробные инструкции по регистрации на цифровой платформе размещены по ссылке https://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/cifrovaya-platforma-msp/.
Дата проведения: 8 августа 2023 года (10:00 – 18:00)
Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр «Мой бизнес».
Участие бесплатное!
Количество мест ограничено!
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8-800-222-83-22 (Стрижова Мария)