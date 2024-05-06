Указом Путина отмечены заслуги четверых жителей Алтая

Знаком отличия «За наставничество» награждена старший воспитатель детского сада №18 «Ласточка» Каменского района Ольга Каржаневская.
Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоен завотделением врач-невролог Консультативно-диагностического центра Алтайского края Николай Назаренко.
Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин 2 мая, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Ранее Путин присвоил почетное звание трактористу-машинисту из Алтайского края.
Мужчина более 40 лет посвятил сельскому хозяйству, работая все это время в Алтайском крае. Президент Владимир Путин присвоил ему почетное звание — «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
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