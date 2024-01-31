31 января
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Итоги конференции «НЕклассический менеджмент»

Шесть альтернативных подходов к управлению бизнесом были представлены спикерами-практиками из Барнаула, Москвы и Сочи, на конференции «НЕклассический менеджмент», которая прошла 19 января в Барнауле.

Бизнес-конференция «Неклассический менеджмент» прошла в Барнауле 19 января.
Бизнес-конференция «Неклассический менеджмент» прошла в Барнауле 19 января.
Фото предоставлено ООО «БП Групп».

Целыми командами по 5-10 человек принимали участие компании. В общей сложности в конференции участвовали 138 предпринимателей Алтайского края.

Среди подходов, которые были представлены:

  • Самоуправление. На примере компании Ойл Энерджи (г. Екатеринбург);
  • Клиентократия. На примере компании ВкусВилл;
  • Ценностно-ориентированный подход. На примере компании АСКО-МЕД;
  • Коучингово-ориентрированный подход. На примере компании «Магнит»;
  • Метод системного роста. От управляющего партнера АSBA-консалтинг.

И впервые на конференции был презентован новый подход к управлению бизнесом — Духовный менеджмент, который является основой для любых инструментов менеджмента.

Основной отличительной особенностью конференции стало наличие не только прикладного материала и инструментов, но и качественный нетворкинг, благодаря которому уже на мероприятии устанавливались новые деловые связи и контакты.

Радостно было слышать, когда уже на мероприятии участники говорили, что очень редко встречают такой уровень качества не только на территории нашего города, но и на территории Москвы. Это было первое подобное мероприятие, которое я организовала и мы сразу задали высокую планку, но знаем как ее повысить уже в следующий раз. И мы не планируем останавливаться только на мероприятиях для бизнеса, — говорит Марина Палагина, организатор конференции, владелец женских фитнес-клубов Body Club и автор Духовного менеджмента.

Следующая бизнес-конференция запланирована на лето 2024 года, и на ней так же будут яркие представители разных компаний, использующие неклассические подходы к управлению, которые дают наибольшие результаты в современном мире.

А уже в конце марта пройдет еще одна глубокая встреча, на этот раз для родителей «Большая встреча про любовь. Дети».

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