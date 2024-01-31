Итоги конференции «НЕклассический менеджмент»

Целыми командами по 5-10 человек принимали участие компании. В общей сложности в конференции участвовали 138 предпринимателей Алтайского края.

Среди подходов, которые были представлены:

И впервые на конференции был презентован новый подход к управлению бизнесом — Духовный менеджмент, который является основой для любых инструментов менеджмента.

Основной отличительной особенностью конференции стало наличие не только прикладного материала и инструментов, но и качественный нетворкинг, благодаря которому уже на мероприятии устанавливались новые деловые связи и контакты.

Радостно было слышать, когда уже на мероприятии участники говорили, что очень редко встречают такой уровень качества не только на территории нашего города, но и на территории Москвы. Это было первое подобное мероприятие, которое я организовала и мы сразу задали высокую планку, но знаем как ее повысить уже в следующий раз. И мы не планируем останавливаться только на мероприятиях для бизнеса, — говорит Марина Палагина, организатор конференции, владелец женских фитнес-клубов Body Club и автор Духовного менеджмента.