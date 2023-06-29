29 июня
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Работа и обучение

«Росводоканал Барнаул» принял участие во всероссийской ярмарке трудоустройства

Барнаульский водоканал представил вакансии на всероссийской ярмарке трудоустройства. Мероприятие состоялось в конце прошлой недели в парке «Изумрудный», в нём приняли участие 70 крупных предприятий.

«Росводоканал Барнаул» принял участие во всероссийской ярмарке трудоустройства.
«Росводоканал Барнаул» принял участие во всероссийской ярмарке трудоустройства.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Основная часть наших вакансий — это рабочие специальности, что обусловлено спецификой нашей работы. Одна из них — контролер — подходит людям вне зависимости от пола, ею в основном интересовались женщины. Было и несколько офисных специальностей. В общей сложности мы раздали все 200 листовок, в которых указана вся информация, — рассказала директор по персоналу «Росводоканал Барнаул» Елена Кулешова.

На предприятии ждут не только специалистов с опытом, но и молодых, начинающих сотрудников, а также студентов. «Росводоканал Барнаул» готов предложить им возможность прохождения практики и дальнейшее трудоустройство в водоканал.

Ежегодно у нас на предприятии проходят практику учащиеся вузов и сузов. Чаще всего мы направляем их на очистные сооружения речной воды, очистные сооружения канализации, в лабораторию, — добавила Елена Кулешова.

Сегодня в барнаульском водоканале трудится более 1000 человек. Предприятие заинтересованно в высококвалифицированных кадрах и гарантирует своим сотрудникам стабильную работу, официальную заработную плату, социальные гарантии и прозрачные карьерные перспективы.

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