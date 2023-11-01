Почему сотрудникам Алтай-Кокса нравится их работа и на чем основана кадровая политика компании

Работать на крупном предприятии — правильный выбор. Его все чаще делают, потому что получают за свой труд только белую зарплату и гарантированный соцпакет. Стать частью большой команды завода Алтай-Кокс, который входит в Группу НЛМК, — выбор, правильный вдвойне. «Здесь я получил бесценный опыт», «есть возможности для развития», «я увидела настоящую заботу, и это приятно» — так пишут его сотрудники на одном из сайтов отзывов о работодателях. Наш корреспондент узнал, на чем еще строится кадровая политика предприятия и почему его сотрудникам здесь нравится.

Большая удача

20-летний Данил из Заринска этим летом окончил техникум по программе «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования». Искал работу — и нашел ее на Алтай-Коксе.

Мне была нужна работа, которая позволила бы применить на практике полученные знания и развиваться как специалисту, — рассказал он порталу по труду и занятости населения Алтайского края.

Сотрудники Алтай-Кокса сделали свой выбор в пользу работы на крупном предприятии. Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс».

Молодой человек считает это большой удачей. В самом деле: здесь он сделает первые шаги в профессии под руководством наставников, хорошо знающих, как правильно помочь новичкам адаптироваться и самим стать профессионалами своего дела.

Алтай-Кокс всячески поощряет эффективные практики наставничества и сформировал команду наставников, способных передать знание производственных и бизнес-процессов предприятия. Ежегодно мы проводим конкурсы на звание «Лучший наставник», в этом году в нем участвовали 400 человек, 18 стали призерами, — прокомментировали на предприятии.

Условие роста

Между тем личное стремление молодого человека к развитию совпало с подходом самого завода. Все предприятия Группы НЛМК, включая Алтай-Кокс, инвестируют в развитие сотрудников. Этот подход здесь объясняют так: это ключ к прорыву самой компании в условиях стремительно меняющихся технологий.

Для развития управленческих и корпоративных компетенций в Группе НЛМК работает корпоративный университет. Для совершенствования профессионального мастерства — технологический университет, — объяснили на предприятии.

Сотрудники Алтай-Кокса сделали свой выбор в пользу работы на крупном предприятии. Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс».

Развитию способствуют и конкурсы среди работников разных специальностей — например, на звание лучшего водителя погрузчика автотранспортного цеха, лучшего токаря ремонтного цеха и т. п. Участие в них интересно: можно показать все свои уникальные умения. Но это и хороший стимул учиться дальше: победители получают премии, корпоративные награды и звание «Лучший по профессии».

При этом заводские конкурсы «Мастер года» и «Молодой лидер» направлены не только на профессиональное развитие, но и на выявление инициативной молодежи — кадрового резерва предприятия.

Алтай-Кокс. Награды. Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс».

Подготовка и переподготовка сотрудников — это непрерывный процесс, ориентированный на результат. Чтобы оценивать, какого уровня достиг сотрудник, в конце 2022 года Алтай-Кокс открыл в Заринске Центр оценки квалификаций коксохимического производства.

И сегодня каждый заводчанин может подтвердить здесь свою квалификацию и оценить соответствие ее требованиям профстандартов. Или же понять, в каком направлении надо еще потрудиться, чтобы достичь большего.

Безопасный труд

Среди отзывов сотрудников о своей работе на Алтай-Коксе частая тема — социальные программы, которых здесь действительно много. Среди них — оздоровление работников и членов их семей, культурно-массовые и спортивные мероприятия, поддержка заводских ветеранов и многое другое. В первом полугодии на эти цели направили более 50 млн рублей.

Другие заводчане пишут и про соблюдение Трудового кодекса, и про безопасность производства: «Понимаете, это приятно: ты работаешь с самоотдачей, а в ответ компания заботится о тебе, об условиях, в которых ты трудишься».

На заводе рост инвестиций в улучшение условий труда и повышение промышленной безопасности подтвердили: в 2022 году на эти цели завод направил более 570 млн рублей.

Сотрудники Алтай-Кокса сделали свой выбор в пользу работы на крупном предприятии. Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс». Алтай-Кокс. Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс». Сотрудники Алтай-Кокса сделали свой выбор в пользу работы на крупном предприятии. Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс». Сотрудники Алтай-Кокса сделали свой выбор в пользу работы на крупном предприятии. Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс».

Причем в этом деле нет и не может быть мелочей, продуман каждый аспект: от обеспечения спецодеждой и обувью до создания безопасной рабочей среды. Так, во избежание любого, даже случайного, травматизма, завод сделал большой ремонт 180 лестничных маршей и 8 тыс. кв. метров пешеходных зон предприятия и перрона станции Притаежной.

Словом, делается все то, что отличает социально ответственное предприятие. Со своей стороны завод поддерживает сотрудников, тоже занимающих ответственную социальную позицию. Волонтеры Алтай-Кокса, участвуют в различных благотворительных мероприятиях, в том числе по поддержке ветеранов отрасли. Они собирают мусор и макулатуру, пропагандируют экологию и здоровый образ жизни.

На Алтай-Коксе и в Группе НЛМК несколько лет реализуется программа «Зеленый офис». Развитие экологически безопасного производства и осознанного потребления ресурсов — одна из наших приоритетных задач», — объяснили на предприятии.