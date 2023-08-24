ООО «Алтайлестехмаш» приступило к реализации нацпроекта «Производительность труда»

В компании состоялось стартовое совещание с участием представителей предприятия, Министерства экономического развития Алтайского края и Регионального центра компетенций Алтайского края.

На встрече были представлены программа проекта, основные этапы ее реализации, а также обозначены цели и задачи, которые стоят перед командой предприятия в следующие три месяца.

В ближайшие месяцы команде проекта предстоит проведение глубокого анализа выбранного потока и разработка мероприятий по его оптимизации.

Отметим, что для закрепления полученных на этапе подготовки теоретических знаний о методах и инструментах бережливого производства сотрудники предприятия прошли обучение на «Фабрике процессов».

В рамках этого тренинга команда «Алтайлестехмаша» в реальном производственном процессе получила опыт применения инструментов бережливого производства, а также на практике увидела, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

По итогам обучения директор компании Кирилл Кашкаров заверил, что предприятие будет продолжать работать над совершенствованием бизнес-процессов в рамках проекта.

- Погружение в производство, анализ и внедрение изменений способствуют тому, чтобы сотрудники понимали цели и задачи проекта. Основная цель мероприятия - это снять сомнения и страхи до начала реальных изменений текущих процессов непосредственно на предприятии, - прокомментировал процесс обучения на «Фабрике процессов» руководитель проектов Регионального центра компетенций Константин Трегуб.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.