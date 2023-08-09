10 августа
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Работа и обучение
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Мужское дело. Барнаульский завод мехпрессов набирает кузнецов

Кузнец — профессия для здоровых и крепких мужчин. Чтобы управляться с раскаленным металлом, нужна физическая сила, выносливость, ловкость, а самое главное — голова, работающая с руками в одной связке. Как отмечают опытные кузнецы, в их деле важно понимание, как и с какой силой воздействовать на металл.

Барнаульский завод мехпрессов набирает кузнецов.
Барнаульский завод мехпрессов набирает кузнецов.
Фото предоставлено Барнаульским заводом мехпрессов.

Барнаульский завод мехпрессов — один из немногих заводов краевой столицы, где есть собственное кузнечное производство, оснащенное мощными молотами и многотонными прессами. Кузнечное производство предприятия динамично развивается и количество заказов постоянно растет. Поковки на «мехпрессах» заказывают компании из разных российских регионов — Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской области и других, а также предприятия Беларуси.

В связи с расширением производства Барнаульский завод мехпрессов активно набирает новых работников в кузницу. Ключевое требование к соискателям — желание работать и реализовать себя в этой по-настоящему мужской профессии.

Наше кузнечное производство работает стабильно, заказов много, поэтому мы ведем набор персонала, — говорит руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов.– Кузнецы на нашем предприятии — работники ценные и востребованные. Для людей без опыта, желающих освоить кузнечное дело, у нас предусмотрено обучение — опытные наставники передадут им свои знания и умения.

Зарплата ученика кузнеца на предприятии стартует от 30 000 рублей. После обучения ученики проходят аттестацию, где им присваивается разряд. При повышении разряда растет и заработок. Кузнецы здесь зарабатывают в среднем 75 000 рублей.

Барнаульский завод мехпрессов набирает кузнецов.
Барнаульский завод мехпрессов набирает кузнецов.
Фото предоставлено Барнаульским заводом мехпрессов.

Михаил Сидоров пришел на БЗМП после техникума. Уже девятый год он трудится кузнецом на молотах и прессах.

Я с детства любил технику и железо, поэтому и устроился в кузницу, — рассказывает Михаил. — Начинал учеником, обучился свободной ковке и штамповке, и сейчас умею ковать на всех молотах и прессах нашего кузнечного участка. На «мехпрессах» мне нравится, за годы работы я привел сюда нескольких своих родственников и друзей. Считаю, что быть кузнецом — хороший выбор для молодого мужчины, если он хочет зарабатывать достойные деньги.

Приходи на Барнаульский завод мехпрессов — получить профессию кузнеца и зарабатывать! Отдел по управлению персоналом: 8 (3852) 77-42-66.
Адрес для резюме: hr-mechpress@mail.ru.


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