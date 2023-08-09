Мужское дело. Барнаульский завод мехпрессов набирает кузнецов

Кузнец — профессия для здоровых и крепких мужчин. Чтобы управляться с раскаленным металлом, нужна физическая сила, выносливость, ловкость, а самое главное — голова, работающая с руками в одной связке. Как отмечают опытные кузнецы, в их деле важно понимание, как и с какой силой воздействовать на металл.

Барнаульский завод мехпрессов — один из немногих заводов краевой столицы, где есть собственное кузнечное производство, оснащенное мощными молотами и многотонными прессами. Кузнечное производство предприятия динамично развивается и количество заказов постоянно растет. Поковки на «мехпрессах» заказывают компании из разных российских регионов — Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской области и других, а также предприятия Беларуси.

В связи с расширением производства Барнаульский завод мехпрессов активно набирает новых работников в кузницу. Ключевое требование к соискателям — желание работать и реализовать себя в этой по-настоящему мужской профессии.

Наше кузнечное производство работает стабильно, заказов много, поэтому мы ведем набор персонала, — говорит руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов.– Кузнецы на нашем предприятии — работники ценные и востребованные. Для людей без опыта, желающих освоить кузнечное дело, у нас предусмотрено обучение — опытные наставники передадут им свои знания и умения.

Зарплата ученика кузнеца на предприятии стартует от 30 000 рублей. После обучения ученики проходят аттестацию, где им присваивается разряд. При повышении разряда растет и заработок. Кузнецы здесь зарабатывают в среднем 75 000 рублей.

Барнаульский завод мехпрессов набирает кузнецов. Фото предоставлено Барнаульским заводом мехпрессов.

Михаил Сидоров пришел на БЗМП после техникума. Уже девятый год он трудится кузнецом на молотах и прессах.

Я с детства любил технику и железо, поэтому и устроился в кузницу, — рассказывает Михаил. — Начинал учеником, обучился свободной ковке и штамповке, и сейчас умею ковать на всех молотах и прессах нашего кузнечного участка. На «мехпрессах» мне нравится, за годы работы я привел сюда нескольких своих родственников и друзей. Считаю, что быть кузнецом — хороший выбор для молодого мужчины, если он хочет зарабатывать достойные деньги.

Приходи на Барнаульский завод мехпрессов — получить профессию кузнеца и зарабатывать! Отдел по управлению персоналом: 8 (3852) 77-42-66.

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