«Карьерный движ в Изумрудном» — второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Барнауле

Ярмарка трудоустройства состоится 23 июня с 12 до 16 часов в парке «Изумрудный».

Посетителей ждут вакансии от крупных работодателей города, экспозиции образовательных организаций, интересные активности и мастер-классы от приглашенных гостей.

Участниками мероприятия станут предприятия краевой столицы, ведущие организации высшего образования, профессиональные образовательные организации и организации дополнительного внешкольного образования.

Второй этап Всероссийской ярмарки пройдет в Барнауле в нестандартном формате: не в стенах учреждений, а в городском парке. Неформальная обстановка позволит каждому провести время с пользой, решить задачи по поиску работы и обучению, ведь мероприятие объединит в себе две ярмарки: вакансий и образовательных услуг. Посетители примут участие в полезных и интересных мастер-классах, конкурсах и прочих активностях, — комментирует Ирина Шаркевич, директор Кадрового центра «Работа России» г. Барнаул.

Соискатели, участники «Карьерного движа», смогут за короткое время пройти собеседования с несколькими работодателями и найти подходящую работу. Работодатели получат возможность презентовать себя на экспертной площадке «proВОЗМОЖНОСТИ», где расскажут молодежи о перспективах трудоустройства.

На площадке Кадрового центра «Работа России» гости традиционно смогут получить карьерные консультации, помощь в составлении привлекательного резюме, а также пройти экспресс-тестирование по профориентации и поучаствовать в мастер-классах.

На ярмарке посетители разных возрастов найдут для себя что-то интересное. Мероприятие рассчитано на соискателей работы, выпускников, студентов и школьников.

Подробную информацию о мероприятиях Кадрового центра «Работа России» можно получить по телефону единого контакт-центра службы занятости: 555-110, а также в аккаунтах в социальных сетях: ВК, ОК и на телеграм-канале.