Бывший главный алтайский следователь возглавил СКР соседнего региона

Им стал Евгений Долгалев, указывает vn.ru.

Ранее Евгений Долгалев занимал подобные должности в Алтайском крае, Хабаровской области и Еврейской АО.

Он — выпускник юридического факультета Омского госуниверситета.

Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее эту главой СКР по Новосибирской области был Андрей Лелеко. Но он досрочно покинул свой пост. По какой причине — не указывается. Однако уже известно, что Лелеко сейчас он переведен на должность замруководителя регионального управления ведомства.

В 2019 году российский лидер Владимир Путин избавил бывшего главного следователя Алтая от приставки «врио».

Хабаровскому краю и Еврейской автономной области генерал-лейтенант Евгений Долгалев.

Напомним, бывший руководитель СУ СК по Алтайскому краю возглавил укрупненную структуру, в которую вошли сразу два управления СК - Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Что известно о Евгении Долгалеве

Карьеру следователя Долгалев начал в Омске. С 2007 года после образования Следственного комитета при прокуратуре РФ работал в должности первого замруководителя регионального ведомства. А с 2011 года - первый замруководителя Следственного управления СК РФ по Омской области.

В 2012 году Долгалев занял пост руководителя управления Следственного комитета по Алтайскому краю. В сентябре 2018 года назначен временно исполняющим руководителем СУ СК по Хабаровскому краю, а в сентябре 2019 года стал врио главы ГСК по Хабаровскому краю и ЕАО.