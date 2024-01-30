31 января
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Финансовая грамотность
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Займы под стоянку и под залог авто — что выгоднее

Зачастую наших клиентов интересует разница между займом под стоянку и под залог автомобиля. Как говорится в известной басне, «ларчик просто открывался»! «Ваш инвестор» объясняет.

Займы под стоянку и под залог авто, что выгоднее?
Займы под стоянку и под залог авто, что выгоднее?
Источник: компания «Онлайн Медиа».

Займы «под стоянку» и залог авто — наиболее распространенные варианты займа под залог авто. Оба имеют свои условия и преимущества, обсудим подробнее:

Займы под стоянку и под залог авто.
Займы под стоянку и под залог авто.
Источник: компания «Онлайн Медиа».

1. Заем под залог авто, в обиходе «заем под ПТС»

  • Позволяет получить необходимую сумму в кратчайшие сроки и избежать бюрократических процедур;
  • Не требует большого пакета документов;
  • Наконец, автомобиль остается в распоряжении владельца.

Заем под авто подойдет тем, кто, например, работает в такси или в доставке и не может обойтись без машины. Однако, важно понимать, что в этом случае придется доплатить за аренду и установку GPS-трекера. Это необходимая мера, которая позволит исключить угон или продажу авто третьим лицам.

2. Заем «под стоянку»

  • Транспортное средство передается компании и находится на охраняемой стоянке
  • Отсутствие комиссий за установку оборудования

Этот вариант больше подходит, если, например, ты едешь в командировку и тебе понадобились деньги. И авто будет в безопасности, поскольку у нас охраняемая автостоянка, и экономнее, поскольку нет комиссий на установку оборудования, — рассказала старший менеджер по работе с клиентами компании «Ваш инвестор» Дарья Баженова.

Наконец, главным преимуществом займа «под стоянку» является повышенная сумма выданного займа. Если брать заем под залог авто, то для клиента она составит 60% от рыночной стоимости автомобиля. Если речь идет о займе под стоянку авто — то 75% от рыночной стоимости автомобиля.

Вопросы по поводу займов могут возникнуть всегда, особенно если клиент впервые оказывается в нашем офисе. Не стоит волноваться, наши специалисты всегда придут на помощь, найдут к вам подход и подробно проконсультируют.

Подробнее на сайте https://vashinvestor.ru/

Займы предоставляет ООО МФК «ЦФР ВИ». Свидетельство ЦБ РФ №1803550008909, ИНН 5407967714.

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