Платежи в китайских юанях бьют рекорды

Подводя некоторые предварительные итоги 2023 года можно отметить, что корпоративными клиентами открыто в АО «Банк Акцепт» в 2023 году на 35% больше счетов в китайских юанях, чем в 2022 году, а объем платежей в этой валюте в 2023 году увеличился в четыре раза по сравнению с 2022 годом,— рассказал начальник отдела валютных операций Банка Акцепт Владимир Артемьев.