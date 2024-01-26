РСХБ выяснил, кто любит покупать золотые и серебряные монеты на Алтае

Алтайский филиал Россельхозбанка в прошлом году реализовал более 2,1 тыс. инвестиционных монет из серебра и золота, и свыше 400 подарочных памятных монет. Основная категория клиентов, приобретающих инвестиционные монеты — мужчины в возрасте от 35 до 65 лет. Подарочными и памятными монетами интересуются, как женщины, так и мужчины от 30 до 65 лет. Больше 85 % монет приобретено в Барнауле, остальные в офисах Алтайского края и Горно-Алтайске.